फटाफट पढ़ें

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी है

6 अक्टूबर को तापमान में 7.7 डिग्री गिरावट आई

7 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश रहेगी

पहाड़ों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है

Delhi Rain : दिल्ली-NCR में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने पूरे इलाके का मौसम खुशनुमा बना दिया है. 6 अक्टूबर को हुई झमाझम बारिश के बाद तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.

ठंडी हवाओं और बारिश के कारण लोगों ने इस सीजन में पहली बार हल्की सर्दी का अनुभव किया. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 7 अक्टूबर को भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे यह सुहावना मौसम फिलहाल बरकरार रहने की उम्मीद है.

तापमान में 7.7 डिग्री की गिरावट दर्ज

6 अक्टूबर की सुबह जब दिल्लीवासी जागे, तो आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हल्की बारिश हो रही था. पूरे दिन सूरज के दर्शन बहुत कम हुए और बीच-बीच में फुहारें पड़ती रहीं. तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री कम यानी 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे सुबह-शाम ठंडक महसूस होने लगी है. वहीं हवा में नमी बढ़ने से हल्की सर्दी की दस्तक साफ महसूस की जा सकती है.

मौसम में आएगा बदलाव

मौसम विभाग के मुताबिक, 7 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी. वहीं, 8 से 12 अक्टूबर के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे और धूप लुकाछिपी खेलेगी. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है. जिसका असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ तक देखने को मिल रहा है. आने वाले दिनों में जब हवाओं की दिशा बदलेगी, तो उत्तर भारत में मौसम साफ होगा, जबकि दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी.

दिल्ली की हवा में सुधार

बारिश ने दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार किया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 105 दर्ज हुआ, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. जबकि 5 अक्टूबर को यह 159 पर था, यानी 24 घंटे में ही 54 अंकों की गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश, तेज हवाओं और बादल छाए रहने के कारण आने वाले कुछ दिनों तक हवा साफ-सुथरी बनी रह सकती है. दिल्लीवासियों के लिए यह मौसम न सिर्फ राहत लेकर आया है, बल्कि प्रदूषण से भी थोड़ी राहत देने वाला साबित हो रहा है.

