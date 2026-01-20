Rahul Gandhi : उत्तर प्रदेश के नोएडा में पानी में डूबकर इंजीनियर की मौत के मामले पर हड़कम मचा हुआ है. शहर के सेक्टर-150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में डूबकर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी. इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में है और कार्रवाई जारी है. इस बीच अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि देश में कोई जवाबदेही नहीं है.

नोएडा में हुई दर्दनाक घटना पर राहुल गांधी ने कहा- “सड़कें जान लेती हैं, पुल जान लेते हैं, आग जान लेती है, पानी जान लेता है और प्रदूषण जान लेता है, भ्रष्टाचार जान लेता है, लापरवाही जान लेती है. भारत में शहरों का पतन पैसे, टेक्नोलॉजी या समाधानों की कमी के कारण नहीं है. यह जवाबदेही की कमी के कारण है. TINA: कोई जवाबदेही नहीं है.”

3 सदस्यीय SIT गठित

आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर-150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में डूबकर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है. मामले की जांच के लिए ADG मेरठ जोन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया जो पांच दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी. दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश को हटाया गया है. इससे पहले नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को भी बर्ख़ास्त किया जा चुका है. साथ ही दो बिल्डर्स के खिलाफ भी केस दर्ज कर के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है.

सोसायटी के लोगों ने इस गड्ढे की कई बार नोएडा अथॉरिटी में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. A-CEO सतीश पाल सिंह ने कहा कि उन्हें इस शिकायत की जानकारी नहीं थी और वे पुरानी शिकायतें खंगाल रहे हैं. लोगों का आरोप है कि जब वे शिकायत लेकर गए, तो उनसे बदसलूकी की गई.

