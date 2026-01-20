बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

नोएडा में इंजीनियर की मौत पर राहुल गांधी ने जताई नाराजगी, कहा-देश में जवाबदेही की कमी

Ajay Yadav20 January 2026 - 1:36 PM
1 minute read
Rahul Gandhi :
नोएडा में इंजीनियर की मौत पर राहुल गांधी ने जताई नाराजगी, कहा-देश में जवाबदेही की कमी

Rahul Gandhi : उत्तर प्रदेश के नोएडा में पानी में डूबकर इंजीनियर की मौत के मामले पर हड़कम मचा हुआ है. शहर के सेक्टर-150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में डूबकर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी. इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में है और कार्रवाई जारी है. इस बीच अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि देश में कोई जवाबदेही नहीं है.

नोएडा में हुई दर्दनाक घटना पर राहुल गांधी ने कहा- “सड़कें जान लेती हैं, पुल जान लेते हैं, आग जान लेती है, पानी जान लेता है और प्रदूषण जान लेता है, भ्रष्टाचार जान लेता है, लापरवाही जान लेती है. भारत में शहरों का पतन पैसे, टेक्नोलॉजी या समाधानों की कमी के कारण नहीं है. यह जवाबदेही की कमी के कारण है. TINA: कोई जवाबदेही नहीं है.”

3 सदस्यीय SIT गठित

आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर-150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में डूबकर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है. मामले की जांच के लिए ADG मेरठ जोन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया जो पांच दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी. दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश को हटाया गया है. इससे पहले नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को भी बर्ख़ास्त किया जा चुका है. साथ ही दो बिल्डर्स के खिलाफ भी केस दर्ज कर के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है.

सोसायटी के लोगों ने इस गड्ढे की कई बार नोएडा अथॉरिटी में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. A-CEO सतीश पाल सिंह ने कहा कि उन्हें इस शिकायत की जानकारी नहीं थी और वे पुरानी शिकायतें खंगाल रहे हैं. लोगों का आरोप है कि जब वे शिकायत लेकर गए, तो उनसे बदसलूकी की गई.

ये भी पढ़ें – सिर्फ ‘‘आप’’ गुजरात में भाजपा को हरा सकती है, कांग्रेस तो भाजपा सरकार से सरकारी ठेके लेती है- केजरीवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 January 2026 - 1:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के युवा नेताओं में खुशी की लहर

नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के युवा नेताओं में खुशी की लहर

20 January 2026 - 1:24 PM
Photo of दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड पर एक दर्जन से अधिक गाडियां टकराई, दर्जनों लोग की हालत गंभीर

दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड पर एक दर्जन से अधिक गाडियां टकराई, दर्जनों लोग की हालत गंभीर

20 January 2026 - 12:21 PM
Photo of सिर्फ ‘‘आप’’ गुजरात में भाजपा को हरा सकती है, कांग्रेस तो भाजपा सरकार से सरकारी ठेके लेती है- केजरीवाल

सिर्फ ‘‘आप’’ गुजरात में भाजपा को हरा सकती है, कांग्रेस तो भाजपा सरकार से सरकारी ठेके लेती है- केजरीवाल

19 January 2026 - 7:27 PM
Photo of गुजरात सर्वे में AAP का धमाल, कांग्रेस को पछाड़ दूसरे नंबर पर जमाया कब्जा, अब बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें

गुजरात सर्वे में AAP का धमाल, कांग्रेस को पछाड़ दूसरे नंबर पर जमाया कब्जा, अब बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें

19 January 2026 - 5:26 PM
Photo of गुजरात में तेज़ी से बढ़ रहा AAP का ग्राफ, कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी बनी दूसरी सबसे बड़ी ताकत

गुजरात में तेज़ी से बढ़ रहा AAP का ग्राफ, कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी बनी दूसरी सबसे बड़ी ताकत

19 January 2026 - 2:45 PM
Photo of रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक-चीन पर साधा निशाना, कहा- हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा…

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक-चीन पर साधा निशाना, कहा- हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा…

18 January 2026 - 7:51 PM
Photo of ओवैसी का बड़ा बयान, BJP से गठबंधन को किया इनकार, पार्षदों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

ओवैसी का बड़ा बयान, BJP से गठबंधन को किया इनकार, पार्षदों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

18 January 2026 - 2:04 PM
Photo of पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के वसूली नेटवर्क का भंडाफोड़, 10 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के वसूली नेटवर्क का भंडाफोड़, 10 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार

18 January 2026 - 12:07 PM
Photo of वंदे भारत ‘स्लीपर’ ट्रेन की मिली सौगात, जानें रूट, किराया समेत पूरी जानकारी

वंदे भारत ‘स्लीपर’ ट्रेन की मिली सौगात, जानें रूट, किराया समेत पूरी जानकारी

17 January 2026 - 4:42 PM
Photo of गणतंत्र दिवस पर देश को दहलाने की फिराक में खालिस्तान और बांग्लादेशी आतंकी, खुफिया विभाग का बड़ा अलर्ट

गणतंत्र दिवस पर देश को दहलाने की फिराक में खालिस्तान और बांग्लादेशी आतंकी, खुफिया विभाग का बड़ा अलर्ट

17 January 2026 - 1:56 PM
Back to top button