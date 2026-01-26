Punjab News : पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने CIA खन्ना में तैनात हेड कांस्टेबल रमेश कुमार को 5 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मास्टर कॉलोनी खन्ना, जिला लुधियाना निवासी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है.

जुए-सट्टे के आरोप लगाकर संपर्क करने का दबाव

प्रवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है. उसने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल रमेश कुमार ने उससे मुलाकात कर आरोप लगाया कि वह जुए और सट्टेबाजी के अवैध कामों में शामिल है. आरोपी ने कहा कि CIA खन्ना के इंचार्ज नरपिंदरपाल सिंह ने उसे बुलाया है और शिकायतकर्ता को उनसे संपर्क करने के लिए मजबूर किया गया.

5 लाख की रिश्वत और केस की धमकी

शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है, इसके बावजूद उसे CIA कार्यालय बुलाया गय. वहां CIA इंचार्ज नरपिंदरपाल सिंह ने उस पर सट्टा और अवैध लॉटरी कारोबार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए हेड कांस्टेबल रमेश कुमार के माध्यम से 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की. साथ ही उसे झूठा केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई.

प्रवक्ता ने आगे बताया कि दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने 2 लाख 20 हजार रुपये की व्यवस्था की और खन्ना में अपने परिचित दिनेश कुमार के घर जाकर रमेश कुमार को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने यह कहते हुए रकम लौटा दी कि पूरी 5 लाख रुपये की राशि देनी होगी.

इसके बाद बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम बढ़ाकर 5 लाख 20 हजार रुपये कर दी गई. रिश्वत देने से इनकार करने पर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो यूनिट होशियारपुर से संपर्क किया.

रंगे हाथ रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी हेड कांस्टेबल रमेश कुमार को 5.20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

विजिलेंस ब्यूरो ने CIA खन्ना के इंचार्ज नरपिंदरपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर उनके घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो थाना लुधियाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

