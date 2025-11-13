Punjabराज्य

डॉ. बलजीत कौर ने की एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Shanti Kumari13 November 2025 - 2:20 PM
2 minutes read
Punjab SC welfare
डॉ. बलजीत कौर ने एस.सी. सब-प्लान के तहत योजनाओं की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को बजट निगरानी और समयबद्ध रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

Chandigarh : पंजाब की समाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों और समाज के हाशिए पर बसे वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

बलजीत कौर ने दिए ये निर्देश

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने समाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी विभाग शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि जारी की गई राशि में से अनुसूचित जाति समुदाय के हित में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एस.सी.एस.पी. बजट का उपयोग केवल अनुसूचित जाति भाई चारे के कल्याण के लिए ही किया जाए और विभागीय अधिकारी इस बजट के अंतर्गत हो रहे कार्यों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करें।

कौर का अधिकारियों को चेतावनी

उन्होंने कहा कि समाजिक न्याय विभाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित लोगों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है, इसलिए इन योजनाओं को लागू करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के योजना का उद्देश्य

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसरों के सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर पिछड़े और हाशिए पर बसे वर्गों के जीवन में सुधार लाना है। पंजाब सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रह जाए और हर घर तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।

कौर ने की कार्यों के प्रगति की समीक्षा

इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ‘आशीर्वाद योजना’, तथा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टलों पर प्राप्त सभी आवेदनों की शीघ्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम के तहत वर्ष 2025-26 के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पोर्टल पर अब तक लगभग 2.45 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया जारी है।

जागरूकता शिविर आयोजित करने का आदेश

डॉ. बलजीत कौर ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के लिए हर जिले में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

मीटिंग में उपस्थित अधिकारी

इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव श्री वी.के. मीना, अतिरिक्त सचिव श्री रविंदर सिंह, निदेशक श्रीमती विम्मी भुल्लर, उपनिदेशक श्री संजीव कुमार मन्नण, नोडल अधिकारी रविंदरपाल सिंह, सुखसागर सिंह, हरपाल सिंह गिल तथा श्रीमती लिवप्रीत कौर अनुसंधान अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 256वें दिन 59 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari13 November 2025 - 2:20 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पौष्टिक आहार और आयुर्वेद पर केंद्रित “भोजन ही दवा है” सेमिनार में विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

पौष्टिक आहार और आयुर्वेद पर केंद्रित “भोजन ही दवा है” सेमिनार में विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

15 November 2025 - 12:41 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने अंतर-राज्यीय जाली करेंसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 9.99 करोड़ रुपये की नकली और पुरानी करेंसी के साथ दो गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने अंतर-राज्यीय जाली करेंसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 9.99 करोड़ रुपये की नकली और पुरानी करेंसी के साथ दो गिरफ्तार

15 November 2025 - 12:18 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 258वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 13.7 किलो हेरोइन सहित 86 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 258वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 13.7 किलो हेरोइन सहित 86 नशा तस्कर गिरफ्तार

15 November 2025 - 11:01 AM
Photo of दक्षिण भारत में पंजाब निवेश संवाद तेज़, हैदराबाद और चेन्नई रोडशो में उद्योगों की मजबूत रुचि

दक्षिण भारत में पंजाब निवेश संवाद तेज़, हैदराबाद और चेन्नई रोडशो में उद्योगों की मजबूत रुचि

15 November 2025 - 9:40 AM
Photo of गैंगस्टर मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई, तीन सहयोगी हाई-टेक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

गैंगस्टर मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई, तीन सहयोगी हाई-टेक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

15 November 2025 - 9:13 AM
Photo of डॉ. बलजीत कौर का बड़ा ऐलान – दिव्यांग वयस्कों के लिए 67 कानूनी अभिभावक नियुक्त

डॉ. बलजीत कौर का बड़ा ऐलान – दिव्यांग वयस्कों के लिए 67 कानूनी अभिभावक नियुक्त

14 November 2025 - 7:36 PM
Photo of “रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, दलित व बेरोजगारों के लिए संजय सिंह ने कही ये बात

“रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, दलित व बेरोजगारों के लिए संजय सिंह ने कही ये बात

14 November 2025 - 6:37 PM
Photo of कुरुक्षेत्र में सजेगा 21 दिनों का दिव्य उत्सव – अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनेगा इतिहास, 51 देशों में गूंजेगा आध्यात्मिक संदेश

कुरुक्षेत्र में सजेगा 21 दिनों का दिव्य उत्सव – अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनेगा इतिहास, 51 देशों में गूंजेगा आध्यात्मिक संदेश

14 November 2025 - 6:21 PM
Photo of राज्य भर में ग्रामीण विकास के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जारी किए 332 करोड़ रुपये

राज्य भर में ग्रामीण विकास के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जारी किए 332 करोड़ रुपये

14 November 2025 - 5:39 PM
Photo of हरियाणा में 72वें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ, किसानों और महिलाओं को मिली वित्तीय राहत

हरियाणा में 72वें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ, किसानों और महिलाओं को मिली वित्तीय राहत

14 November 2025 - 4:36 PM
Back to top button