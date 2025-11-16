Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित बनाने की ongoing drive के बीच, अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस (CI) ने मध्य प्रदेश (एम.पी.) आधारित अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 9 पिस्टल बरामद कीं. यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने शनिवार को दी.

गिरफ्तार व्यक्ति और हथियार की पहचान

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तारण तारन के गांव नौशेरा पनुआं निवासी अरुण सिंह के रूप में हुई है. बरामद पिस्टलों में सात .32 बोर पिस्टल और दो .30 बोर पिस्टल, मैगज़ीन और पांच जिंदा कारतूस शामिल हैं.

टारगेट किलिंग के लिए खरीदे गए थे हथियार

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि ये हथियार क्षेत्र में अंतर-गैंग rivalry से उत्पन्न टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए खरीदे गए थे. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मध्य प्रदेश में अवैध हथियार उपलब्ध कराने वालों के संपर्क में था और पंजाब में अपराधियों को हथियार पहुंचाने में मदद कर रहा था.

घनुपुर काले के पास से हुई गिरफ्तारी

संचालन संबंधी विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि CI अमृतसर को मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों के बड़े खेप की जानकारी मिली थी. पुलिस टीम ने आरोपी को घनुपुर काले के पास बाईपास रोड पर स्थित HP पेट्रोल पंप के पास पकड़कर उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए.

डीजीपी ने कहा कि पूरे सप्लाई चेन का पता लगाने और अतिरिक्त ऑपरेटिव्स की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदियां हो सकती हैं.

दर्ज मामले

इस मामले में, पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में 15-11-2025 को FIR संख्या 68 दर्ज की गई है. यह मामला आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 25(1)(a) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें आशीर्वाद योजना का अहम फैसला: आवेदन करने की समय-सीमा 30 दिन से बढ़ाकर की गई 60 दिन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप