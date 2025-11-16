Punjabक्राइम

अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पंजाब पुलिस ने टारगेट किलिंग को किया नाकाम

Shanti Kumari16 November 2025 - 1:53 PM
1 minute read
Punjab News

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित बनाने की ongoing drive के बीच, अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस (CI) ने मध्य प्रदेश (एम.पी.) आधारित अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 9 पिस्टल बरामद कीं. यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने शनिवार को दी.

गिरफ्तार व्यक्ति और हथियार की पहचान

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तारण तारन के गांव नौशेरा पनुआं निवासी अरुण सिंह के रूप में हुई है. बरामद पिस्टलों में सात .32 बोर पिस्टल और दो .30 बोर पिस्टल, मैगज़ीन और पांच जिंदा कारतूस शामिल हैं.

टारगेट किलिंग के लिए खरीदे गए थे हथियार

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि ये हथियार क्षेत्र में अंतर-गैंग rivalry से उत्पन्न टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए खरीदे गए थे. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मध्य प्रदेश में अवैध हथियार उपलब्ध कराने वालों के संपर्क में था और पंजाब में अपराधियों को हथियार पहुंचाने में मदद कर रहा था.

घनुपुर काले के पास से हुई गिरफ्तारी

संचालन संबंधी विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि CI अमृतसर को मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों के बड़े खेप की जानकारी मिली थी. पुलिस टीम ने आरोपी को घनुपुर काले के पास बाईपास रोड पर स्थित HP पेट्रोल पंप के पास पकड़कर उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए.

डीजीपी ने कहा कि पूरे सप्लाई चेन का पता लगाने और अतिरिक्त ऑपरेटिव्स की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदियां हो सकती हैं.

दर्ज मामले

इस मामले में, पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में 15-11-2025 को FIR संख्या 68 दर्ज की गई है. यह मामला आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 25(1)(a) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें आशीर्वाद योजना का अहम फैसला: आवेदन करने की समय-सीमा 30 दिन से बढ़ाकर की गई 60 दिन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari16 November 2025 - 1:53 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of आशीर्वाद योजना का अहम फैसला: आवेदन करने की समय-सीमा 30 दिन से बढ़ाकर की गई 60 दिन

आशीर्वाद योजना का अहम फैसला: आवेदन करने की समय-सीमा 30 दिन से बढ़ाकर की गई 60 दिन

16 November 2025 - 1:05 PM
Photo of पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: 311 नई नर्सों की भर्ती को मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत

पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: 311 नई नर्सों की भर्ती को मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत

16 November 2025 - 12:33 PM
Photo of आनंदपुर साहिब में 317 KM सड़कों का अपग्रेड, 127 KM सड़कों का नवीनीकरण, श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

आनंदपुर साहिब में 317 KM सड़कों का अपग्रेड, 127 KM सड़कों का नवीनीकरण, श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

16 November 2025 - 11:33 AM
Photo of शिक्षा मंत्री बैंस ने विश्व-स्तरीय शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण के लिए 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए किया रवाना

शिक्षा मंत्री बैंस ने विश्व-स्तरीय शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण के लिए 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए किया रवाना

16 November 2025 - 11:05 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 259वें दिन पंजाब पुलिस ने 3.1 किलोग्राम हेरोइन, 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की, 113 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 259वें दिन पंजाब पुलिस ने 3.1 किलोग्राम हेरोइन, 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की, 113 नशा तस्कर गिरफ्तार

16 November 2025 - 9:05 AM
Photo of श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 23-25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में विशेष कार्यक्रम

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 23-25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में विशेष कार्यक्रम

16 November 2025 - 8:47 AM
Photo of तरनतारन में आम आदमी पार्टी का ऐतिहासिक तूफान: कांग्रेस-बीजेपी की जमानत जब्त, पंजाब ने दे दिया बड़ा फैसला

तरनतारन में आम आदमी पार्टी का ऐतिहासिक तूफान: कांग्रेस-बीजेपी की जमानत जब्त, पंजाब ने दे दिया बड़ा फैसला

15 November 2025 - 7:04 PM
Photo of पंजाब विजीलेंस ने 50,000 रुपये रिश्वत लेने वाली डी.डी.पी.ओ. रीडर को किया गिरफ्तार

पंजाब विजीलेंस ने 50,000 रुपये रिश्वत लेने वाली डी.डी.पी.ओ. रीडर को किया गिरफ्तार

15 November 2025 - 2:47 PM
Photo of मिशन चढ़दी कला के तहत बाढ़ पीड़ितों को पंजाब सरकार की राहत राशि का व्यापक वितरण जारी

मिशन चढ़दी कला के तहत बाढ़ पीड़ितों को पंजाब सरकार की राहत राशि का व्यापक वितरण जारी

15 November 2025 - 1:45 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में जगमगाए भव्य लाइट एंड साउंड शो

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में जगमगाए भव्य लाइट एंड साउंड शो

15 November 2025 - 12:58 PM
Back to top button