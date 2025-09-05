Punjabराज्य

सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़: 3 गिरफ्तार, 3.5 लाख ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद

Anup Tiwari5 September 2025 - 3:01 PM
2 minutes read
Punjab News
सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़

Punjab News : पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे अभियान के बीच समय पर मिली खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए एक समन्वित कार्रवाई में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार संगठित हथियार और हवाला नेटवर्क से जुड़े तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को यहां दी.

हथियार और पैसे बरामद, ड्रोन से करते थे तस्करी

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हरप्रीत सिंह (23), निवासी गांव कोट मेहताब, अमृतसर; गुरपाल सिंह (21), निवासी गांव सुरसिंह, तरनतारन; और रंजोध सिंह (33), निवासी गांव वीरिंग, तरनतारन के रूप में हुई है. पुलिस टीमों ने 2.02 किलोग्राम हेरोइन, चार पिस्तौल, जिनमें एक Glock और तीन .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं साथ ही 3.5 लाख रुपये की हवाला राशि बरामद की है, पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है.

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह गिरोह पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन और हथियारों की तस्करी करता था और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में इनकी सक्रिय उपस्थिति थी. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी हरप्रीत सिंह और गुरपाल सिंह, जो पहले मलेशिया गए थे, सीमा पार तस्करों से जुड़े हुए हैं.

डीजीपी ने कहा कि इस संबंध में थाना गेट हकीमां में मामला दर्ज किया गया है और इस केस में आगे की और पीछे की कड़ियों को जोड़ने के लिए जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

पाकिस्तानी तस्कर से जुड़े थे आरोपी

ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी हरप्रीत और गुरपाल को पहले 220 ग्राम हेरोइन के साथ मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों हरप्रीत और गुरपाल के खुलासे पर पुलिस टीमों ने चिन्हित स्थान से 1.8 किलोग्राम और हेरोइन के साथ दो .30 बोर पिस्तौल बरामद किए हैं.

उन्होंने बताया कि जांच से यह सामने आया है कि हरप्रीत 2023 में मलेशिया गया था और 7 महीने बाद लौटा, जबकि गुरपाल 2022 में गया था और 2023 में लौटा. वे मलेशिया में एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन दोनों का संपर्क एक ही पाकिस्तान आधारित तस्कर से था और उसी के निर्देशों पर उन्होंने खेप प्राप्त की थी.

जांच के दौरान पकड़ा गया तीसरा आरोपी

पुलिस आयुक्त ने बताया कि गुरपाल सिंह के आगे के खुलासे पर जांच के दौरान एक और आरोपी रंजोध को नामजद किया गया और उसे दो पिस्तौल और 3.5 लाख रुपये की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया गया. यह ड्रग मनी नशीले पदार्थों के व्यापार से जुड़ी थी, जिसे हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजा जाना था.

इस संबंध में थाना गेट हकीमां, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 21सी, 27ए, 27बी और 29 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 235, दिनांक 30.08.25 को दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें : कांग्रेस के बिहार-बीड़ी पोस्ट पर सियासी विवाद: NDA नेताओं ने दिया करारा जवाब, कांग्रेस ने डिलीट किया पोस्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari5 September 2025 - 3:01 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

5 September 2025 - 3:55 PM
Photo of बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने शिवराज सिंह चौहान से की फौरन राहत और मुआवजे की मांग

बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने शिवराज सिंह चौहान से की फौरन राहत और मुआवजे की मांग

5 September 2025 - 3:44 PM
Photo of गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

5 September 2025 - 3:28 PM
Photo of अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

5 September 2025 - 3:24 PM
Photo of अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

5 September 2025 - 1:15 PM
Photo of उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

5 September 2025 - 11:36 AM
Photo of मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

5 September 2025 - 9:02 AM
Photo of मेरठ के भराला गांव में ‘न्यूड गैंग’ का आतंक, खेतों से गुजरने में डर रही महिलाएं

मेरठ के भराला गांव में ‘न्यूड गैंग’ का आतंक, खेतों से गुजरने में डर रही महिलाएं

5 September 2025 - 8:14 AM
Photo of उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री सैनी का संवाद: नवाचार, विकास और रोजगार पर विशेष चर्चा

उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री सैनी का संवाद: नवाचार, विकास और रोजगार पर विशेष चर्चा

4 September 2025 - 10:11 PM
Photo of संघर्ष के समय एकजुट पंजाब: PPHC कर्मचारियों ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत कोष में दी एक दिन की तनख्वाह

संघर्ष के समय एकजुट पंजाब: PPHC कर्मचारियों ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत कोष में दी एक दिन की तनख्वाह

4 September 2025 - 9:31 PM
Back to top button