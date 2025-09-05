Punjab News : पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे अभियान के बीच समय पर मिली खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए एक समन्वित कार्रवाई में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार संगठित हथियार और हवाला नेटवर्क से जुड़े तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को यहां दी.

हथियार और पैसे बरामद, ड्रोन से करते थे तस्करी

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हरप्रीत सिंह (23), निवासी गांव कोट मेहताब, अमृतसर; गुरपाल सिंह (21), निवासी गांव सुरसिंह, तरनतारन; और रंजोध सिंह (33), निवासी गांव वीरिंग, तरनतारन के रूप में हुई है. पुलिस टीमों ने 2.02 किलोग्राम हेरोइन, चार पिस्तौल, जिनमें एक Glock और तीन .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं साथ ही 3.5 लाख रुपये की हवाला राशि बरामद की है, पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है.

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह गिरोह पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन और हथियारों की तस्करी करता था और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में इनकी सक्रिय उपस्थिति थी. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी हरप्रीत सिंह और गुरपाल सिंह, जो पहले मलेशिया गए थे, सीमा पार तस्करों से जुड़े हुए हैं.

डीजीपी ने कहा कि इस संबंध में थाना गेट हकीमां में मामला दर्ज किया गया है और इस केस में आगे की और पीछे की कड़ियों को जोड़ने के लिए जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

पाकिस्तानी तस्कर से जुड़े थे आरोपी

ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी हरप्रीत और गुरपाल को पहले 220 ग्राम हेरोइन के साथ मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों हरप्रीत और गुरपाल के खुलासे पर पुलिस टीमों ने चिन्हित स्थान से 1.8 किलोग्राम और हेरोइन के साथ दो .30 बोर पिस्तौल बरामद किए हैं.

उन्होंने बताया कि जांच से यह सामने आया है कि हरप्रीत 2023 में मलेशिया गया था और 7 महीने बाद लौटा, जबकि गुरपाल 2022 में गया था और 2023 में लौटा. वे मलेशिया में एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन दोनों का संपर्क एक ही पाकिस्तान आधारित तस्कर से था और उसी के निर्देशों पर उन्होंने खेप प्राप्त की थी.

जांच के दौरान पकड़ा गया तीसरा आरोपी

पुलिस आयुक्त ने बताया कि गुरपाल सिंह के आगे के खुलासे पर जांच के दौरान एक और आरोपी रंजोध को नामजद किया गया और उसे दो पिस्तौल और 3.5 लाख रुपये की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया गया. यह ड्रग मनी नशीले पदार्थों के व्यापार से जुड़ी थी, जिसे हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजा जाना था.

इस संबंध में थाना गेट हकीमां, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 21सी, 27ए, 27बी और 29 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 235, दिनांक 30.08.25 को दर्ज की गई है.

