पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान जारी

305 स्थानों पर छापेमारी, 86 तस्कर गिरफ्तार

13.7 किलो हेरोइन और नकदी बरामद हुई

305 संदिग्धों की पुलिस ने जांच की

32 लोगों को नशा छोड़ने के लिए राजी किया

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत राज्य से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए चलाए जा रहे “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 258वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 305 स्थानों पर छापेमारी की. इन छापों के बाद राज्यभर में 71 एफआईआर दर्ज कर 86 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 258 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 36,550 हो गई है.

पंजाब में तस्करों से ड्रग्स और नकदी बरामद

इन छापों के दौरान पकड़े गए नशा तस्करों के कब्जे से 13.7 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 3.5 किलो भुक्की, 211 नशीली गोलियाँ और 5.09 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है.

32 लोगों को नशा छोड़ने के लिए राजी कराया

इस ऑपरेशन के दौरान 58 गजेटेड अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से ज़्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में 305 जगहों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि दिनभर चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 305 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है. यह बताना महत्वपूर्ण है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-एन्फोर्समेंट, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन (इडीपी)-लागू की है. इस रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 32 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

