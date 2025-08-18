एक नजर में अहम बातें :

पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव 05 अक्टूबर 2025 को होंगे.

पहले प्रकाशित मतदाता सूचियाँ अब 01 सितंबर 2025 की पात्रता तिथि के अनुसार अपडेट की जाएंगी.

19 अगस्त 2025: वर्तमान मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित होगा.

20 अगस्त से 27 अगस्त 2025: दावे और आपत्तियाँ दाखिल की जा सकती हैं.

01 सितंबर 2025: दावों और आपत्तियों का निपटारा.

03 सितंबर 2025: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित.

Punjab Panchayat Election 2025 : पंजाब के पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के आम चुनाव 05 अक्टूबर 2025 को कराए जाएंगे. इसके लिए पहले प्रकाशित मतदाता सूचियों को अब अपडेट करना जरूरी है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 अगस्त 2025 को सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता सूचियों को 01 सितंबर 2025 की पात्रता तिथि के अनुसार अपडेट करें.

मतदाता सूची अपडेट का कार्यक्रम

19 अगस्त 2025: वर्तमान मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित होगा.

20 अगस्त से 27 अगस्त 2025 तक: मतदाता अपने दावे और आपत्तियाँ दाखिल कर सकते हैं.

01 सितंबर 2025 तक: सभी दावे और आपत्तियों का निपटारा होगा.

03 सितंबर 2025: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

कौन से प्रपत्र कहाँ से प्राप्त करें

प्रपत्र संख्या I: नाम दर्ज करवाने के लिए

प्रपत्र संख्या II: दर्ज नामों पर आपत्ति दर्ज करने के लिए

प्रपत्र संख्या III: प्रविष्टि में सुधार के लिए

ये प्रपत्र सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में उपलब्ध हैं. साथ ही आयोग की वेबसाइट https://sec.punjab.gov.in (PANCHAYAT ELECTION – STATUTORY FORMS) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं.

मतदाता बनने का अवसर

राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करें. ताकि 01 सितंबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी योग्य लोग अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़वा सकें या किसी भी सुधार के लिए आवेदन कर सकें.

राज्य निर्वाचन आयोग ने आम नागरिकों और इच्छुक योग्य मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और आने वाले पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों में भाग लेने का अधिकार सुनिश्चित करें. पंचायत चुनाव में भाग लेना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और समय पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना बेहद जरूरी है.

