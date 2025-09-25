फटाफट पढ़ें

पंजाब में पहली बार डॉक्टरों को सम्मानित करने की नीति

मुख्यमंत्री हर साल 60 डॉक्टरों को सम्मानित करेंगे

पुरस्कार चार श्रेणियों में और सम्मान पत्र मिलेगा

2022 से अब तक 934 डॉक्टर भर्ती किए गए

आशा व नर्सिंग स्टाफ को भी सम्मान मिलेगा

Punjab News : स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और चिकित्सा पेशेवरों की अथक सेवा को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टरों को सम्मानित करने की पहली बार नई नीति शुरू की, जिसकी घोषणा बुधवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने यहां की.

यह संस्थागत, पारदर्शी और मेरिट-आधारित प्रणाली पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा लागू की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राज्य स्तरीय समारोह में व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्रदान करेंगे, जो राज्य की उन डॉक्टरों के योगदान को महत्व देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं.

60 डॉक्टरों को सम्मानित करने की नीति बताई

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पहल को उजागर करते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार हर साल इस नई नीति के तहत 60 डॉक्टरों को सम्मानित करेगी ताकि चिकित्सा पेशेवरों के मनोबल और मानवता सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिल सके. उन्होंने कहा कि पुरस्कार चार श्रेणियों में दिए जाएंगे, जिनमें राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर पुरस्कार, जिला स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार, नवाचार या सार्वजनिक स्वास्थ्य नेतृत्व के लिए विशेष सम्मान, और निजी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा के लिए विशेष सम्मान शामिल हैं. प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सम्मान पत्र दिया जाएगा, साथ ही राज्य स्वास्थ्य सम्मान बोर्ड में स्थायी रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसे डिजिटल रूप में रखा जाएगा और सरकारी अस्पतालों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.

डॉक्टरों को सेवा में समर्पित बताया

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, डॉक्टर जनता के स्वास्थ्य के संरक्षक हैं और हर संकट में पंजाब के लोगों के लिए ताकत के स्तंभ रहे हैं चाहे वह COVID-19 हो या बाढ़. यह नीति हमारी सरकार का उनका सेवा सम्मान करने और उन्हें समर्पण और सहानुभूति के साथ नेतृत्व जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प दर्शाती है. आज लगभग 6,000 डॉक्टर आम आदमी क्लीनिकों, ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप विभागीय और जिला अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों, और आउटरीच कार्यक्रमों में सेवा दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पंजाब के हर कोने तक पहुंचे, जिसमें दूरदराज की आबादी भी शामिल है.

पंजाब में 934 नए डॉक्टर भर्ती किए गए

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 2022 से अब तक कुल 934 डॉक्टरों की भर्ती की है जो राज्य में वर्तमान में 3,831 मेडिकल अधिकारियों और विशेषज्ञों की कुल संख्या का लगभग 25% है, जो ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप विभागीय और जिला अस्पतालों में तैनात हैं, उन्होंने पुष्टि की कि चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने का काम जारी है, और अगले एक से दो महीने में और डॉक्टर राज्य की स्वास्थ्य सेवा में शामिल होंगे.

डॉक्टर पंजाब की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं

मंत्री ने कहा कि पंजाब के डॉक्टर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें ओपीडी, आईपीडी, सर्जरी, और आपातकालीन प्रबंधन से लेकर टीकाकरण, मातृ और बाल स्वास्थ्य, और रोग नियंत्रण जैसे निवारक कार्यक्रम शामिल हैं. इसके अलावा, डॉक्टर चिकित्सा अनुसंधान, प्रशिक्षण, और नवाचारों में भी सक्रिय योगदान देते हैं जो राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और बदलते रहते हैं. डॉ. बलबीर सिंह ने आगे बताया कि इसी पैटर्न पर, स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन पर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं, नर्सों और अन्य स्टाफ को भी सम्मानित किया जाएगा.

इस बीच, यह पहल पंजाब सरकार की डॉक्टरों की अथक सेवा को सम्मानित करने, उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने, और पंजाब के लोगों के लिए एक मजबूत, उत्तरदायी और सहानुभूतिपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप