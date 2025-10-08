Punjab

पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध : महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर

Ajay Yadav8 October 2025 - 3:04 PM
1 minute read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • पंजाब सरकार SC अधिकारों की रक्षा करती है
  • ₹1.34 करोड़ राशि पीड़ितों को दी गई
  • मान सरकार भेदभाव मिटाने लगी है
  • जागरूकता और निगरानी बढ़ाई गई
  • समानता और सद्भाव को बढ़ावा दिया

Punjab News : पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति समुदायों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने तथा अत्याचारों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

उन्होंने बताया कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पीड़ितों और लाभार्थियों को ₹1.34 करोड़ की राशि जारी की गई है. मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार भेदभाव और अन्याय से मुक्त पंजाब के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है, उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें समय पर वित्तीय सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास मिले.”

अत्याचार निवारण के लिए जागरूकता

डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि राज्यभर में अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान, कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है, उन्होंने दोहराया कि समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

