Punjab

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन को मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का दिया भरोसा

Shivam Singh29 October 2025 - 1:22 PM
1 minute read
Punjab
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन को मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का दिया भरोसा

Punjab : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज लुधियाना की वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज़ मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। यह भरोसा वित्त मंत्री के कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें यूनियन के प्रतिनिधियों को अपने मुद्दे और मांगें पेश करने का अवसर दिया गया था।

इस बैठक में विशेष प्रमुख सचिव (खेल एवं युवा सेवाएं) सरवजीत सिंह, प्रमुख सचिव (पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन) राहुल भंडारी, विशेष सचिव (वित्त) शौकत अहमद परे और गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज़ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. जतिंदर पाल सिंह गिल ने भाग लिया। बैठक के दौरान वेटरनरी छात्रों के मुद्दों को हल करने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष डॉ. अवनीत जस्सल, उपाध्यक्ष डॉ. कमलप्रीत सिंह और कोर कमेटी के सदस्य डॉ. सुनील मोमी तथा डॉ. मुस्कान ठाकुर ने वित्त मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। यूनियन द्वारा पेश की गई मांगों पर विचार-विमर्श के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रमुख मुद्दों का समाधान अगले 10 दिनों के भीतर किया जाए।

वित्त मंत्री ने यूनियन को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा और उनके मुद्दों के समय पर समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक सकारात्मक माहौल में समाप्त हुई, जिसके दौरान वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन ने वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।

ये भी पढ़ें : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shivam Singh29 October 2025 - 1:22 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में पुलिस कर्मियों की संख्या होगी 1 लाख के पार,  CM मान ने कहा – “पंजाब पुलिस अब और मज़बूत होगी”

पंजाब में पुलिस कर्मियों की संख्या होगी 1 लाख के पार,  CM मान ने कहा – “पंजाब पुलिस अब और मज़बूत होगी”

29 October 2025 - 1:33 PM
Photo of CM मान का केंद्र और चुनाव आयोग पर दोहरा प्रहार, कहा – विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब दें EC

CM मान का केंद्र और चुनाव आयोग पर दोहरा प्रहार, कहा – विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब दें EC

29 October 2025 - 12:44 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर और मोहिंदर भगत ने एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव को यादगारी समारोहों में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर और मोहिंदर भगत ने एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव को यादगारी समारोहों में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया

29 October 2025 - 12:41 PM
Photo of सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार ने “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार ने “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया

29 October 2025 - 11:46 AM
Photo of नए बिल्डिंग बाइलॉज कैबिनेट द्वारा मंजूर, नक्शे पास करवाने में अब नहीं होगा भ्रष्टाचार : सीएम भगवंत मान

नए बिल्डिंग बाइलॉज कैबिनेट द्वारा मंजूर, नक्शे पास करवाने में अब नहीं होगा भ्रष्टाचार : सीएम भगवंत मान

29 October 2025 - 11:05 AM
Photo of सरहद पार से चल रहे ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन के साथ एक गुर्गा गिरफ्तार

सरहद पार से चल रहे ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन के साथ एक गुर्गा गिरफ्तार

28 October 2025 - 7:38 PM
Photo of NHAI के चेयरमैन ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को आदमपुर हवाई अड्डे के लिए बेहतर सड़कीय संपर्क का दिया भरोसा

NHAI के चेयरमैन ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को आदमपुर हवाई अड्डे के लिए बेहतर सड़कीय संपर्क का दिया भरोसा

28 October 2025 - 5:10 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ और बरिंदर कुमार गोयल ने पुडुचेरी के सीएम एन. रंगासामी से की मुलाकात, जानें वजह

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ और बरिंदर कुमार गोयल ने पुडुचेरी के सीएम एन. रंगासामी से की मुलाकात, जानें वजह

28 October 2025 - 1:11 PM
Photo of तरन तारन उपचुनाव को लेकर पोलिंग स्टाफ की रिहर्सल आयोजित, संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी सकतर सिंह बल ने रिहर्सल का लिया जायजा

तरन तारन उपचुनाव को लेकर पोलिंग स्टाफ की रिहर्सल आयोजित, संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी सकतर सिंह बल ने रिहर्सल का लिया जायजा

28 October 2025 - 12:17 PM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में रोजाना 12 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण शुरू: कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद

श्री आनंदपुर साहिब में रोजाना 12 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण शुरू: कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद

28 October 2025 - 11:57 AM
Back to top button