Punjab : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज लुधियाना की वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज़ मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। यह भरोसा वित्त मंत्री के कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें यूनियन के प्रतिनिधियों को अपने मुद्दे और मांगें पेश करने का अवसर दिया गया था।

इस बैठक में विशेष प्रमुख सचिव (खेल एवं युवा सेवाएं) सरवजीत सिंह, प्रमुख सचिव (पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन) राहुल भंडारी, विशेष सचिव (वित्त) शौकत अहमद परे और गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज़ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. जतिंदर पाल सिंह गिल ने भाग लिया। बैठक के दौरान वेटरनरी छात्रों के मुद्दों को हल करने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष डॉ. अवनीत जस्सल, उपाध्यक्ष डॉ. कमलप्रीत सिंह और कोर कमेटी के सदस्य डॉ. सुनील मोमी तथा डॉ. मुस्कान ठाकुर ने वित्त मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। यूनियन द्वारा पेश की गई मांगों पर विचार-विमर्श के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रमुख मुद्दों का समाधान अगले 10 दिनों के भीतर किया जाए।

वित्त मंत्री ने यूनियन को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा और उनके मुद्दों के समय पर समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक सकारात्मक माहौल में समाप्त हुई, जिसके दौरान वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन ने वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।

ये भी पढ़ें : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप