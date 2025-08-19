Harpal Singh Cheema : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज यहां पावरकॉम एंड ट्रांसको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज यूनियन, पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ उनके मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बैठकें कीं.

पावरकॉम-ट्रांसको यूनियन संग बैठक

पीएसपीसीएल गेस्ट हाउस में पावरकॉम एंड ट्रांसको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज यूनियन के साथ हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री चीमा के साथ बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और पीएसपीसीएल के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. सिन्हा भी मौजूद रहे. इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री को यूनियन की जायज़ मांगों के समाधान के लिए विभाग द्वारा अब तक की गई कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी गई.

कर्मचारियों की मांगों पर समाधान का भरोसा: चीमा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग के अधिकारियों को इन मांगों से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार करने और आगे की कार्रवाई को सुचारू बनाने के लिए वित्त एवं कार्मिक विभागों के साथ इस पर चर्चा करने के निर्देश दिए. उन्होंने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार उनकी वाजिब मांगों के समाधान के लिए वचनबद्ध है. यूनियन की ओर से राज्य प्रधान बलिहार सिंह, महासचिव टेक चंद और प्रेस सचिव इंदरप्रीत सिंह ने प्रतिनिधित्व किया.

आयुर्वेदिक-होम्योपैथिक यूनियनों को आश्वासन

इससे पहले, सिविल सचिवालय में अपने कार्यालय में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. उन्होंने यूनियनों की मांगों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया और दोनों विभागों को निर्देश दिया कि वे जायज़ मांगों के शीघ्र समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करें और उन्हें वित्त विभाग को सौंपें. यूनियन नेताओं ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया.



इस अवसर पर आयुर्वेदिक मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की ओर से सरपरस्त डॉ. संजीव गोयल, प्रधान डॉ. अमनप्रीत सिंह और महासचिव डॉ. राजीव मेहता मौजूद थे. वहीं, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से सरपरस्त डॉ. राजीव, प्रधान डॉ. बलविंदर कुमार, महासचिव डॉ. हरिंदर पाल सिंह और उप प्रधान डॉ. ऋचा ने प्रतिनिधित्व किया.

