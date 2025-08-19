Punjab

संजीव अरोड़ा को बिजली विभाग की जिम्मेदारी सौंपी, हरभजन सिंह के पास अब केवल PWD

Ajay Yadav19 August 2025 - 9:08 AM
2 minutes read
Punjab News :
संजीव अरोड़ा को बिजली विभाग की जिम्मेदारी सौंपी, हरभजन सिंह के पास अब केवल PWD

फटाफट पढ़ें

  • हरभजन सिंह से बिजली विभाग गया
  • संजीव अरोड़ा बने बिजली मंत्री
  • उनके पास उद्योग और एनआरआई भी
  • हरभजन के पास अब सिर्फ PWD
  • संजीव केजरीवाल के करीब हैं

Punjab News : पंजाब में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ से बिजली विभाग की जिम्मेदारी हटा ली गई है. अब यह विभाग संजीव अरोड़ा को सौंपा गया है, जो राज्य के नए बिजली मंत्री बनाए गए है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंत्रिमंड़ल में बदलाव किया है. कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ से बिजली विभाग वापस ले लिया गया है, अब यह जिम्मेदारी नए मंत्री संजीव अरोड़ा को दी गई है, संजीव अरोड़ा के पास पहले से ही उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और एनआरआई मामलों जैसे विभाग है. फेरबदल के बाद हरभजन सिंह ईटीओ के पास अब केवल लोक निर्माण विभाग (PWD) रह गया है.

संजीव अरोड़ा को बिजली और उद्योग विभाग मिले

संजीव अरोड़ा के पास उद्योग के साथ-साथ बिजली विभाग का आना ये दर्शाता है कि कैबिनेट में उनकी कितनी अहमियत है. बिजली मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही उनका कद और बढ़ गया है. उद्योग और बिजली दोनों ही बड़े विभाग हैं. वहीं, हरभजन सिंह से बिजली विभाग वापस लेना, एक तरह से इस बात की ओर संकेत है कि कैबिनेट में उनके कद को कम किया गया है.

संजीव अरोड़ा ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव जीता

संजीव अरोड़ा ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद जुलाई महीने में उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर संजीव अरोड़ चुनाव जीतते है तो उन्हें पंजाब सरकार में मंत्री बनाया जाएगा. अरविंद केजरीवाल के इसी वादे के तहत उन्हें कैबिनेट में जगह मिली और उन्हें कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई.

उपचुनाव में लुधियाना वेस्ट सीट से जीत दर्ज करने से पहले संजीव अरोड़ा राज्यसभा के सदस्य थे. उपचुनाव में जीत के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का करीब माना जाता है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 August 2025 - 9:08 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सरकारी कर्मचारियों की जायज मांगें होंगी पूरी? वित्त मंत्री चीमा ने दी बड़ी राहत का भरोसा

सरकारी कर्मचारियों की जायज मांगें होंगी पूरी? वित्त मंत्री चीमा ने दी बड़ी राहत का भरोसा

19 August 2025 - 9:41 AM
Photo of Punjab: गनीव कौर पहुंचीं हाई कोर्ट, विजिलेंस विभाग के नोटिस पर जताई आपत्ति

Punjab: गनीव कौर पहुंचीं हाई कोर्ट, विजिलेंस विभाग के नोटिस पर जताई आपत्ति

18 August 2025 - 5:54 PM
Photo of पंचायत चुनाव 2025: अपना नाम मतदाता सूची में अभी दर्ज कराएं, मौका खत्म होने से पहले

पंचायत चुनाव 2025: अपना नाम मतदाता सूची में अभी दर्ज कराएं, मौका खत्म होने से पहले

18 August 2025 - 5:38 PM
Photo of पंजाब सरकार ने सड़कों का कराया AI सर्वे, मरम्मत में बचाए 383 करोड़ रूपए

पंजाब सरकार ने सड़कों का कराया AI सर्वे, मरम्मत में बचाए 383 करोड़ रूपए

18 August 2025 - 5:03 PM
Photo of पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित की बोली गई पंजाबी को सांकेतिक भाषा में बदलने वाली तकनीक

पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित की बोली गई पंजाबी को सांकेतिक भाषा में बदलने वाली तकनीक

18 August 2025 - 3:30 PM
Photo of पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का हाई अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का हाई अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

18 August 2025 - 2:41 PM
Photo of बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार का बड़ा कदम, स्वास्थ्य सेवाएं मुस्तैद

बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार का बड़ा कदम, स्वास्थ्य सेवाएं मुस्तैद

18 August 2025 - 2:29 PM
Photo of बड़ा मौका? RIMC देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए एडमिशन शुरू – 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

बड़ा मौका? RIMC देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए एडमिशन शुरू – 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

18 August 2025 - 12:35 PM
Photo of 169वें दिन Punjab Police का बड़ा एक्शन: 57 नशा तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की ड्रग्स बरामद

169वें दिन Punjab Police का बड़ा एक्शन: 57 नशा तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की ड्रग्स बरामद

18 August 2025 - 11:31 AM
Photo of बिहार से जालंधर गांजा सप्लाई करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, तीन महिलाएं गिरफ्तार

बिहार से जालंधर गांजा सप्लाई करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, तीन महिलाएं गिरफ्तार

18 August 2025 - 11:13 AM
Back to top button