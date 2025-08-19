फटाफट पढ़ें

हरभजन सिंह से बिजली विभाग गया

संजीव अरोड़ा बने बिजली मंत्री

उनके पास उद्योग और एनआरआई भी

हरभजन के पास अब सिर्फ PWD

संजीव केजरीवाल के करीब हैं

Punjab News : पंजाब में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ से बिजली विभाग की जिम्मेदारी हटा ली गई है. अब यह विभाग संजीव अरोड़ा को सौंपा गया है, जो राज्य के नए बिजली मंत्री बनाए गए है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंत्रिमंड़ल में बदलाव किया है. कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ से बिजली विभाग वापस ले लिया गया है, अब यह जिम्मेदारी नए मंत्री संजीव अरोड़ा को दी गई है, संजीव अरोड़ा के पास पहले से ही उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और एनआरआई मामलों जैसे विभाग है. फेरबदल के बाद हरभजन सिंह ईटीओ के पास अब केवल लोक निर्माण विभाग (PWD) रह गया है.

संजीव अरोड़ा को बिजली और उद्योग विभाग मिले

संजीव अरोड़ा के पास उद्योग के साथ-साथ बिजली विभाग का आना ये दर्शाता है कि कैबिनेट में उनकी कितनी अहमियत है. बिजली मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही उनका कद और बढ़ गया है. उद्योग और बिजली दोनों ही बड़े विभाग हैं. वहीं, हरभजन सिंह से बिजली विभाग वापस लेना, एक तरह से इस बात की ओर संकेत है कि कैबिनेट में उनके कद को कम किया गया है.

संजीव अरोड़ा ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव जीता

संजीव अरोड़ा ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद जुलाई महीने में उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर संजीव अरोड़ चुनाव जीतते है तो उन्हें पंजाब सरकार में मंत्री बनाया जाएगा. अरविंद केजरीवाल के इसी वादे के तहत उन्हें कैबिनेट में जगह मिली और उन्हें कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई.

उपचुनाव में लुधियाना वेस्ट सीट से जीत दर्ज करने से पहले संजीव अरोड़ा राज्यसभा के सदस्य थे. उपचुनाव में जीत के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का करीब माना जाता है.

