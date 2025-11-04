Punjab Drug Free Campaign : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य से नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई जा रही व्यापक मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 247वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 295 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान 60 एफ.आई.आर. दर्ज कर 63 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. अब तक इस अभियान के दौरान कुल 35,065 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

बड़ी मात्रा में नशा बरामद

छापेमार कार्रवाइयों के दौरान आरोपियों के कब्जे से 332 ग्राम हेरोइन और 5,623 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं. पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार चल रही है ताकि नशे की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ा जा सके.

मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश: पंजाब बने नशामुक्त राज्य

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने इस जंग की प्रभावी निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है.

800 पुलिस कर्मियों की टीम ने चलाया अभियान

अभियान के तहत 55 राजपत्रित अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में छापेमारी की. दिनभर चले इस ऑपरेशन में पुलिस टीमों ने 289 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की.

तीन-स्तरीय रणनीति पर काम कर रही सरकार

राज्य सरकार ने नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई है –

प्रवर्तन (Enforcement) डी-एडिक्शन (De-Addiction) रोकथाम (Prevention)

इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज डी-एडिक्शन हिस्से के रूप में 15 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है.

नशे के खिलाफ पंजाब की निर्णायक जंग

पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि नशे के कारोबार की जड़ों को खत्म कर राज्य को पूरी तरह नशामुक्त बनाया जाए. “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान ने अब तक राज्यभर में हजारों परिवारों को राहत दी है और पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई : फिरोजपुर में आशिष चोपड़ा गैंग के दो सदस्य हेरोइन सहित गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप