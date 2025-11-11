Punjabक्राइम

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 254वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 75 नशा तस्कर गिरफ्तार

Shanti Kumari11 November 2025 - 6:24 PM
1 minute read
Punjab drug campaign

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के सफाए के लिए शुरू किए गए बड़े अभियान “युद्ध नशों विरुद्ध” के 254वें दिन भी पंजाब पुलिस ने यह मुहिम जारी रखा। इस दौरान पुलिस ने राज्य भर में 281 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 60 एफआईआर दर्ज कर 75 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

अब तक की गिरफ्तारी

इसके साथ ही 254 दिनों में अब तक कुल 36,013 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.3 किलोग्राम हेरोइन, 1419 नशीली गोलियां और 26,050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने नशों के खिलाफ लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

281 स्थानों पर छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 56 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की 100 से ज्यादा टीमों ने राज्यभर में 281 स्थानों पर छापेमारी की। पूरे दिन चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 307 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम – लागू की है। इस ‘डी-एडिक्शन’ पहल के तहत आज पंजाब पुलिस ने 23 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राज़ी किया है।

यह भी पढ़ें मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 3 दिन में 5 तस्करी मामले पकड़े, करोड़ों का गांजा और सोना बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari11 November 2025 - 6:24 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of स्थानीय निकाय मंत्री रवजोत सिंह के निर्देश पर जूनियर इंजीनियर निलंबित, ये है वजह

स्थानीय निकाय मंत्री रवजोत सिंह के निर्देश पर जूनियर इंजीनियर निलंबित, ये है वजह

11 November 2025 - 7:01 PM
Photo of फरीदाबाद में गिरफ्तार मुजम्मिल की निशानदेही पर 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद, हुए कई खुलासे

फरीदाबाद में गिरफ्तार मुजम्मिल की निशानदेही पर 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद, हुए कई खुलासे

11 November 2025 - 5:14 PM
Photo of मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 3 दिन में 5 तस्करी मामले पकड़े, करोड़ों का गांजा और सोना बरामद

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 3 दिन में 5 तस्करी मामले पकड़े, करोड़ों का गांजा और सोना बरामद

11 November 2025 - 4:31 PM
Photo of पी.यू. सीनेट चुनावों की तारीख का ऐलान न करने पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह का केंद्र की तीखी आलोचना

पी.यू. सीनेट चुनावों की तारीख का ऐलान न करने पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह का केंद्र की तीखी आलोचना

11 November 2025 - 3:53 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस द्वारा स्कूलों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और महान शहादत पर शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत

हरजोत सिंह बैंस द्वारा स्कूलों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और महान शहादत पर शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत

11 November 2025 - 2:48 PM
Photo of राजा वड़िंग के विवादित बयान पर पंजाब एससी आयोग ने कपूरथला पुलिस से मांगा जवाब

राजा वड़िंग के विवादित बयान पर पंजाब एससी आयोग ने कपूरथला पुलिस से मांगा जवाब

11 November 2025 - 2:09 PM
Photo of पंजाब अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन ने राज्यपाल से की मुलाकात, चर्चा के दौरान की ये मांग

पंजाब अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन ने राज्यपाल से की मुलाकात, चर्चा के दौरान की ये मांग

11 November 2025 - 1:30 PM
Photo of तरन तारन उप चुनाव में मतदान डालने के लिए आज वेतन सहित अवकाश घोषित

तरन तारन उप चुनाव में मतदान डालने के लिए आज वेतन सहित अवकाश घोषित

11 November 2025 - 12:51 PM
Photo of पंजाब में कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का बड़ा समाधान: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की पांच घंटे लंबी बैठक

पंजाब में कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का बड़ा समाधान: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की पांच घंटे लंबी बैठक

11 November 2025 - 10:48 AM
Photo of डिजिटल पंजाब की क्रांति: हर गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने वाला पहला राज्य

डिजिटल पंजाब की क्रांति: हर गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने वाला पहला राज्य

11 November 2025 - 10:21 AM
Back to top button