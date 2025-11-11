Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के सफाए के लिए शुरू किए गए बड़े अभियान “युद्ध नशों विरुद्ध” के 254वें दिन भी पंजाब पुलिस ने यह मुहिम जारी रखा। इस दौरान पुलिस ने राज्य भर में 281 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 60 एफआईआर दर्ज कर 75 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

अब तक की गिरफ्तारी

इसके साथ ही 254 दिनों में अब तक कुल 36,013 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.3 किलोग्राम हेरोइन, 1419 नशीली गोलियां और 26,050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने नशों के खिलाफ लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

281 स्थानों पर छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 56 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की 100 से ज्यादा टीमों ने राज्यभर में 281 स्थानों पर छापेमारी की। पूरे दिन चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 307 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम – लागू की है। इस ‘डी-एडिक्शन’ पहल के तहत आज पंजाब पुलिस ने 23 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राज़ी किया है।

