Punjab

पंजाब विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल का विधानसभा पहुंचने पर किया हार्दिक स्वागत

Karan Panchal7 March 2026 - 11:17 AM
1 minute read
Punjab Vidhan Sabha
पंजाब विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल का विधानसभा पहुंचने पर किया हार्दिक स्वागत

Punjab Vidhan Sabha : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ आज पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का पंजाब विधानसभा पहुंचने पर हार्दिक स्वागत किया।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का भव्य स्वागत

इस अवसर पर पंजाब पुलिस द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करने के लिए पंजाब विधानसभा पहुंचे थे। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को सम्मानस्वरूप स्मृति चिन्ह और पारंपरिक लोई भेंट की। राज्यपाल ने उनके हार्दिक स्वागत पर खुशी व्यक्त की।

ये नेता रहे मौजूद

इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. रवजोत सिंह, संसदीय मामलों के मंत्री, पंजाब, के.ए.पी. सिन्हा, मुख्य सचिव, पंजाब, बहुजन समाज पार्टी के नछत्तर पाल, शिरोमणि अकाली दल के मनप्रीत सिंह ईयाली और भाजपा के जंगी लाल महाजन मौजूद थे।

ये भी पढ़ें- Shravasti Murder Case : ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने की किसान नेता आंचल मिश्रा की हत्या, जंगल में मिला कंकाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal7 March 2026 - 11:17 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, 10,000 रुपए रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, 10,000 रुपए रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार

7 March 2026 - 7:53 PM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते ड्रग इंस्पेक्टर रंगे हाथों काबू

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते ड्रग इंस्पेक्टर रंगे हाथों काबू

7 March 2026 - 7:25 PM
Photo of पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत प्रिंसिपलों का आठवां बैच रवाना, सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा- सीएम मान

पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत प्रिंसिपलों का आठवां बैच रवाना, सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा- सीएम मान

7 March 2026 - 5:49 PM
Photo of मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश और रोजगार का नया दौर शुरू, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश और रोजगार का नया दौर शुरू, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

7 March 2026 - 4:01 PM
Photo of मान सरकार का बड़ा फैसला, बिजली दरें घटीं, उपभोक्ताओं और उद्योगों को सीधा लाभ

मान सरकार का बड़ा फैसला, बिजली दरें घटीं, उपभोक्ताओं और उद्योगों को सीधा लाभ

7 March 2026 - 10:55 AM
Photo of भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों को मंजूरी

भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों को मंजूरी

7 March 2026 - 10:49 AM
Photo of अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी के मॉड्यूल का पर्दाफाश, नाबालिग समेत छह व्यक्ति गिरफ्तार

अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी के मॉड्यूल का पर्दाफाश, नाबालिग समेत छह व्यक्ति गिरफ्तार

7 March 2026 - 10:17 AM
Photo of सदन में विपक्ष पर AAP का हमला, कांग्रेस पर बहिष्कार, माफिया संरक्षण और जनविरोधी राजनीति के गंभीर आरोप

सदन में विपक्ष पर AAP का हमला, कांग्रेस पर बहिष्कार, माफिया संरक्षण और जनविरोधी राजनीति के गंभीर आरोप

7 March 2026 - 9:39 AM
Photo of पंजाब विधानसभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई आत्माओं को विधानसभा ने अर्पित की श्रद्धांजलि

पंजाब विधानसभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई आत्माओं को विधानसभा ने अर्पित की श्रद्धांजलि

7 March 2026 - 9:05 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 45वें दिन पंजाब पुलिस ने 400 स्थानों पर की छापेमारी, 126 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 45वें दिन पंजाब पुलिस ने 400 स्थानों पर की छापेमारी, 126 गिरफ्तार

7 March 2026 - 8:25 AM
Back to top button