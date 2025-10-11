Punjab Anti-Drug Campaign : पंजाब सरकार की नशा मुक्त पंजाब बनाने की मुहिम लगातार तेजी पकड़ रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर आयोजित “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 223वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 374 स्थानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में 50 एफआईआर दर्ज हुईं और 75 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए. अब तक कुल 32,538 नशा तस्कर इस अभियान के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं.

2.2 किलो हेरोइन जब्त, 75 तस्कर गिरफ्तार

इस बार की छापेमारी में पुलिस ने 2.2 किलो हेरोइन, 215 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 7,550 रुपये नगद जब्त किए. यह कार्रवाई 72 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में की गई, जिसमें 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों और 120 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा दिनभर में पुलिस ने 409 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाना है. इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है.

तीन-स्तरीय रणनीति के तहत नशा मुक्ति और रोकथाम में जोर

पंजाब सरकार ने नशे के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई है –

Enforcement (प्रवर्तन) – नशा तस्करों और अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई. De-addiction (नशा मुक्ति) – नशे के आदी लोगों को पुनर्वास और इलाज. Prevention (रोकथाम) – नशे से बचाव और जागरूकता अभियान.

आज की कार्रवाई में 29 लोग नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए तैयार हुए. यह स्पष्ट संदेश देता है कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी. हर कार्रवाई में जनता का समर्थन और पुलिस की प्रतिबद्धता नशे के खिलाफ इस जंग को और मजबूत बना रही है.

