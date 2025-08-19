Punjab

170 दिनों में 16705 एफआईआर दर्ज करने के बाद 26085 नशा तस्कर गिरफ़्तार, 1076 किलोग्राम हेरोइन बरामद

Avinay Mishra19 August 2025 - 8:32 PM
2 minutes read

Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए अथक यत्नों में नशा विरोधी मुहिम के 170 वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में पहचाने गए ड्रग हॉटस्पॉटस – नशों और मादक पदार्थों की बिक्री वाले स्थानों – पर एक राज्यव्यापी घेराबन्दी और खोज मुहिम ( कासो) चलाई। पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय कासो मुहिम चलाई गई।

बताने योग्य है कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने राज्य भर में नशीले पदार्थों सम्बन्धी 272 हॉटस्पॉटसों पर छापेमारी की, जिसमें 164 ऐफआईआरज़ दर्ज करने के बाद 196 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस टीमों ने गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 2.4 किलोग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम अफ़ीम, 30 किलोग्राम गाँजा, 13,451 नशीली गोलियां और 15, 020 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरडैंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है।

डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 01 मार्च, 2025 को शुरू की गई ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के नतीजे के तौर पर राज्य भर में 16705 ऐफआईआरज़ दर्ज करने के बाद 26085 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके कब्ज़े में से 1076 किलो हेरोइन, 372 किलो अफ़ीम, 217 क्विंटल भुक्की, 415 किलो गाँजा, 32.53 लाख नशीली गोलियां, 6 किलो आईसीई और 12.38 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।

उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस द्वारा शुरू की गई ‘सेफ पंजाब’ एंटी-ड्रग वटसऐप चैटबोट 97791- 00200 को भरपूर समर्थन मिला, जिसके अंतर्गत आम लोगों के सुझावों के बाद 5000 से अधिक ऐफआईआरज़ दर्ज की गई हैं।

स्पेशल डीजीपी ने राज्य निवासियों को सेफ पंजाब हेल्पलाइन का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कहा, जो नागरिकों को अपना नाम बताए बिना नशों से सम्बन्धित गतिविधियों की रिपोर्ट करने योग्य बनाती है।

यह भी पढ़ें : मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra19 August 2025 - 8:32 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 1158 प्रोफैसर और लाइब्रेरियनों को सरकारी कालेजों में सेवाएं जारी रखने की मंजूरी, विद्यार्थियों को राहत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 1158 प्रोफैसर और लाइब्रेरियनों को सरकारी कालेजों में सेवाएं जारी रखने की मंजूरी, विद्यार्थियों को राहत

19 August 2025 - 4:27 PM
Photo of गांव सरंगड़ा गाली-गलौच मामले में एससी आयोग ने एसएसपी अमृतसर से मांगी रिपोर्ट

गांव सरंगड़ा गाली-गलौच मामले में एससी आयोग ने एसएसपी अमृतसर से मांगी रिपोर्ट

19 August 2025 - 3:50 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने सुखबीर बादल को दी चुनौती, झूठी उपलब्धियों से हटकर बरगाड़ी कांड और नशे की मौतों की जिम्मेदारी लें

सीएम भगवंत मान ने सुखबीर बादल को दी चुनौती, झूठी उपलब्धियों से हटकर बरगाड़ी कांड और नशे की मौतों की जिम्मेदारी लें

19 August 2025 - 3:27 PM
Photo of हरभजन सिंह ETO की बड़ी घोषणा: पंजाब बिजली कर्मचारियों की मांगों का होगा जल्द समाधान

हरभजन सिंह ETO की बड़ी घोषणा: पंजाब बिजली कर्मचारियों की मांगों का होगा जल्द समाधान

19 August 2025 - 3:15 PM
Photo of बुजुर्गों की सुरक्षा में पंजाब सरकार का सख्त कदम: पुत्र और बहू को सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत कराया गया कानूनी निपटारा

बुजुर्गों की सुरक्षा में पंजाब सरकार का सख्त कदम: पुत्र और बहू को सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत कराया गया कानूनी निपटारा

19 August 2025 - 2:16 PM
Photo of 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान – रोशनी से जगमगाएंगे चार शहर, होगी भव्य यात्राएं और ऐतिहासिक कार्यक्रम

350वें शहीदी दिवस पर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान – रोशनी से जगमगाएंगे चार शहर, होगी भव्य यात्राएं और ऐतिहासिक कार्यक्रम

19 August 2025 - 12:39 PM
Photo of सरकारी कर्मचारियों की जायज मांगें होंगी पूरी? वित्त मंत्री चीमा ने दी बड़ी राहत का भरोसा

सरकारी कर्मचारियों की जायज मांगें होंगी पूरी? वित्त मंत्री चीमा ने दी बड़ी राहत का भरोसा

19 August 2025 - 9:41 AM
Photo of संजीव अरोड़ा को बिजली विभाग की जिम्मेदारी सौंपी, हरभजन सिंह के पास अब केवल PWD

संजीव अरोड़ा को बिजली विभाग की जिम्मेदारी सौंपी, हरभजन सिंह के पास अब केवल PWD

19 August 2025 - 9:08 AM
Photo of Punjab: गनीव कौर पहुंचीं हाई कोर्ट, विजिलेंस विभाग के नोटिस पर जताई आपत्ति

Punjab: गनीव कौर पहुंचीं हाई कोर्ट, विजिलेंस विभाग के नोटिस पर जताई आपत्ति

18 August 2025 - 5:54 PM
Photo of पंचायत चुनाव 2025: अपना नाम मतदाता सूची में अभी दर्ज कराएं, मौका खत्म होने से पहले

पंचायत चुनाव 2025: अपना नाम मतदाता सूची में अभी दर्ज कराएं, मौका खत्म होने से पहले

18 August 2025 - 5:38 PM
Back to top button