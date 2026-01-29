Punjab

पंजाब के 15 सरकारी स्कूलों के नाम बदले, अब होंगे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर

Karan Panchal29 January 2026 - 7:46 PM
3 minutes read
Punjab Govt School
पंजाब के 15 सरकारी स्कूलों के नाम बदले, अब होंगे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर

Punjab Govt School : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि देश के महान नायकों की विरासत के सम्मान में राज्य भर के 15 सरकारी स्कूलों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली में साहस, बलिदान और देशभक्ति के मूल्यों का संचार करना है।

बलिदान और अमूल्य योगदान

हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर सरकारी स्कूलों के नाम रखकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके बलिदान और अमूल्य योगदान विद्यार्थियों की रोज़मर्रा की शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनें।

उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन महान विभूतियों के जीवन और योगदान को उनकी तस्वीरों सहित स्कूलों में प्रदर्शित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान की जा सके और उनके चरित्र को और अधिक निखार कर सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा, “स्कूलों को सक्रिय रूप से इन नायकों के जीवन और आदर्शों की जानकारी देनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को प्रेरित कर सुदृढ़ चरित्र और दृढ़ संकल्प वाले नागरिक बनाया जा सके।

नाम बदले गए स्कूलों के बारे में जानकारी साझा करते हुए बैंस ने बताया कि सरकारी हाई स्कूल, संधू कलां (बरनाला) का नाम बदलकर शहीद सिपाही जगदेव सिंह सरकारी हाई स्कूल संधू कलां, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घुगियाना (फरीदकोट) का नाम बदलकर शहीद नायक सुरजीत सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी हाई स्कूल, फतेहपुर (मानसा) का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी सरदार मघ्घर सिंह सरकारी हाई स्कूल फतेहपुर, तथा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दलेल सिंह वाला का नाम बदलकर कॉमरेड धर्म सिंह फक्कर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दलेल सिंह वाला रखा गया है।

इस प्रकार हैं स्कूलों के नाम

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार पी.एम. सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के), भीखी (मानसा) का नाम बदलकर शहीद कांस्टेबल जसवंत सिंह पी.एम. सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के), भीखी, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बख्शीवाला का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी अर्जन सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बख्शीवाला, सरकारी मिडिल स्कूल, लुबाणियांवाली (श्री मुक्तसर साहिब) का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी सरवण सिंह सरकारी मिडिल स्कूल लुबाणियांवाली, सरकारी हाई स्कूल, हमीरगढ़ (संगरूर) का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानी मुकंद सिंह सरकारी हाई स्कूल हमीरगढ़, सरकारी मिडिल स्कूल, दुल्लदी (पटियाला) का नाम बदलकर शहीद सिपाही प्यारा सिंह सरकारी मिडिल स्कूल दुल्लदी, सरकारी हाई स्कूल, राजपुरा टाउन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी अमीर सिंह सरकारी हाई स्कूल राजपुरा टाउन तथा सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल, कैरे (बरनाला) का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी गुरदियाल सिंह सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल कैरे रखा गया है।

इसी तरह सरकारी प्राइमरी स्कूल, टल्लेवाल (बरनाला) का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह सरकारी प्राइमरी स्कूल टल्लेवाल, सरकारी एलीमेंट्री स्कूल, हररंगपुरा पिंडी (बठिंडा) का नाम बदलकर शहीद सिपाही बूटा सिंह सरकारी एलीमेंट्री स्कूल हररंगपुरा पिंडी, सरकारी प्राइमरी स्कूल, नंगल फरीदा (पठानकोट) का नाम बदलकर शहीद सिपाही राइफलमैन जय सिंह सरकारी प्राइमरी स्कूल नंगल फरीदा तथा सरकारी प्राइमरी स्कूल, डरोली खुर्द (जालंधर) का नाम बदलकर शहीद कुलविंदर सिंह सरकारी प्राइमरी स्कूल डरोली खुर्द रखा गया है।

महान नायकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि

सरदार हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में बलिदान और बहादुरी की कहानियों को शामिल करना तथा स्कूलों की पहचान को देश के महान नायकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करना है। यह अनुकरणीय पहल इन शिक्षण संस्थानों की पहचान में साहस, बलिदान और देश सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानियों को जोड़ेगी।

वातावरण का जीवंत और अभिन्न हिस्सा

उन्होंने कहा, “ये केवल नाम परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता है कि इन महान नायकों की विरासत हजारों विद्यार्थियों के लिए सीखने के वातावरण का एक जीवंत और अभिन्न हिस्सा बने।” उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल शिक्षा के मंदिर हैं, जो पंजाब और भारत के भविष्य को आकार देते हैं।

इन महान नायकों के नाम पर स्कूलों का नाम रखने से उनकी विरासत सदैव जीवंत रहेगी और विद्यार्थियों को देश के प्रति प्रतिबद्धता तथा निस्वार्थ सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी।

ये भी पढ़ें- Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal29 January 2026 - 7:46 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमित शाह को लिखा अर्ध-सरकारी पत्र, जानें पूरा मामला

पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमित शाह को लिखा अर्ध-सरकारी पत्र, जानें पूरा मामला

29 January 2026 - 7:30 PM
Photo of Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

29 January 2026 - 7:28 PM
Photo of नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

29 January 2026 - 7:09 PM
Photo of कर्मचारियों को बीमारियों संबंधी जागरुक करने के लिये पंजाब सिविल सचिवालय में आयुष मेडिकल कैंप आयोजित

कर्मचारियों को बीमारियों संबंधी जागरुक करने के लिये पंजाब सिविल सचिवालय में आयुष मेडिकल कैंप आयोजित

29 January 2026 - 6:58 PM
Photo of Sri Guru Ravidas Jayanti : पंजाब में श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व, पूरे राज्य में होंगे भव्य आयोजन

Sri Guru Ravidas Jayanti : पंजाब में श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व, पूरे राज्य में होंगे भव्य आयोजन

29 January 2026 - 6:44 PM
Photo of PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

29 January 2026 - 3:46 PM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

29 January 2026 - 12:25 PM
Photo of चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

29 January 2026 - 12:02 PM
Photo of Punjab Govt Schools : भगवंत मान सरकार की “शिक्षा क्रांति”, सरकारी स्कूलों को मिला रिकॉर्ड समर्थन, अभिभावक हुए खुश

Punjab Govt Schools : भगवंत मान सरकार की “शिक्षा क्रांति”, सरकारी स्कूलों को मिला रिकॉर्ड समर्थन, अभिभावक हुए खुश

28 January 2026 - 7:43 PM
Photo of पंजाब सरकार के बैकफिंको ने 256 लाभार्थियों को दिया 8.25 करोड़ रुपये का स्वरोज़गार और शिक्षा ऋण

पंजाब सरकार के बैकफिंको ने 256 लाभार्थियों को दिया 8.25 करोड़ रुपये का स्वरोज़गार और शिक्षा ऋण

28 January 2026 - 6:54 PM
Back to top button