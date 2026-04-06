Viral News : हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक बेहद चिंताजनक और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एक मामूली बात पर एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में रोष फैल गया.
बताया जा रहा है कि बच्ची ने घर के बाहर लगे पेड़ से अमरूद तोड़ लिए थे. इसी बात पर नाराज एक सेवानिवृत्त सेना कर्मी ने उसे पकड़ लिया और अपने घर के भीतर ले गया. आरोप है कि उसने बच्ची को सीढ़ियों से जंजीर के सहारे बांध दिया और उसके साथ मारपीट की.
पीड़िता एक प्रवासी परिवार से संबंधित है. सिर्फ फल तोड़ने जैसी छोटी सी बात पर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किए जाने से लोग हैरान हैं.
स्थानीय युवक ने बनाया घटना का वीडियो
इस घटना का वीडियो एक स्थानीय युवक ने बनाया, जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत है. वीडियो में बच्ची को रोते और मदद की गुहार लगाते हुए देखा जा सकता है. वहीं आरोपी अपने कृत्य को सही ठहराते हुए उसे चोरी बताता नजर आता है. वीडियो बनाने वाले युवक ने भी आरोपी से सवाल किए.
आरोपी ने गलती स्वीकार कर मांगी माफी
स्थानीय युवक, जिसकी पहचान रोहित के रूप में हुई है, ने तुरंत इस घटना की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस को दी. बाद में आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बच्ची के परिवार से माफी मांगने की बात भी सामने आई है.
बच्ची की चिकित्सीय जांच
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की. बच्ची के परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और उसकी चिकित्सीय जांच भी कराई गई है, ताकि चोटों की सही जानकारी मिल सके.
वहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है. इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ये भी पढ़ें – डायलिसिस से लेकर कैंसर के इलाज तक, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना ने 2 लाख परिवारों को आर्थिक बर्बादी से बचाया: बलबीर सिंह
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप