हरजोत सिंह बैंस ने तैयारियों की समीक्षा की

दो नगर कीर्तन 22 नवंबर को आनंदपुर में मिलेंगे

1-18 नवंबर तक 23 जिलों में लाइट शो होंगे

आयोजन में 1 करोड़ से अधिक भक्त आएंगे

गुरु तेग बहादुर का बलिदान प्रेरणा देगा

Punjab News : गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियों के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने फरीदकोट, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब जिलों के जिला प्रशासन के साथ व्यापक समीक्षा बैठकें कीं. ये बैठकें फरीदकोट से शुरू होने वाले नगर कीर्तन के लिए व्यवस्थित तैयारियों पर केंद्रित रहीं.

फरीदकोट जिला प्रशासन के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मलवा क्षेत्र से गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के अवसर पर दो नगर कीर्तन शुरू होंगे. एक नगर कीर्तन फरीदकोट से शुरू होकर फरीदकोट, मोगा, लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब जिलों से होकर गुजरेगा, जबकि दूसरा नगर कीर्तन तख्त श्री दमदमा साहिब से शुरू होकर मार्ग में प्रमुख जिलों से गुजरेगा. ये दोनों नगर कीर्तन 22 नवंबर की शाम श्री आनंदपुर साहिब में मिलेंगे.

1 से 18 नवंबर तक लाइट और साउंड शो

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सभी जिलों में नगर कीर्तन के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. 1 से 18 नवंबर तक राज्य के सभी 23 जिलों में लाइट और साउंड शो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नौवें गुरु साहिब के जीवन और उनके भक्त शिष्यों भाईमती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाल दास जी के बारे में दर्शाया जाएगा. 130 ‘चरण छोहे’ पवित्र स्थलों पर कीर्तन दरबार आयोजित होंगे.

350वें शहादत दिवस का भव्य आयोजन

हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत दिवस को भव्य स्तर पर मनाएगी, और उनके सर्वोच्च बलिदान को ‘हिंद दी चादर’ के रूप में सम्मानित करेगी, उन्होंने कहा, “हम सभी तैयारियों, विकास परियोजनाओं, सड़क कार्यों और लॉजिस्टिक्स की समीक्षा कर रहे हैं ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके. हम उप-कमिश्नरों, स्थानीय विधायकों और प्रमुख धार्मिक नेताओं के साथ समन्वय कर रहे हैं.”

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि गुरु साहिब के 350वें शहादत दिवस के मुख्य धार्मिक कार्यक्रम 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में होंगे, जिसमें दुनिया भर से 1 करोड़ से अधिक भक्तों के आने की संभावना है. “चक नांकी” नामक टेंट सिटी 19 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन 11,000 से अधिक भक्तों को ठहराने में सक्षम होगी.

धर्मनिरपेक्षता और मानवता की प्रेरणा

हरजोत सिंह बैंस ने लोगों से ऐतिहासिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहादत दिवस लोगों को धर्मनिरपेक्षता, करुणा और मानवता के मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देगा. धर्म की रक्षा के लिए गुरु का सर्वोच्च बलिदान सभी के विश्वास का सम्मान करते हुए अडिग रहने का कालजयी संदेश देता है. इस बीच, कैबिनेट मंत्रियों ने मोगा जिला प्रशासन को नेशनल हाइवे की सर्विस लेन को अपग्रेड करने और 31 अक्टूबर तक ट्रैफिक लाइट्स की सही कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

