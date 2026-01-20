Uttar Pradeshराजनीतिराज्य

प्रतीक यादव ने की पत्नी अपर्णा यादव से तलाक की घोषणा, जानें कौन हैं अपर्णा यादव?

Shanti Kumari20 January 2026 - 1:40 PM
2 minutes read
UP News

UP News : समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने की घोषणा की है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपर्णा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रतीक ने अपर्णा को स्वार्थी बताया और परिवार को तोड़ने का आरोप लगाया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपर्णा सिर्फ प्रसिद्धि के लिए ऐसा कर रही हैं. इस पोस्ट के बाद अपर्णा को लेकर कई तरह के कयास लगने लगे हैं.

अपर्णा यादव, प्रतीक यादव की पत्नी हैं और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की बहु हैं. अपर्णा का जन्म 5 फरवरी 1990 को हुआ था. उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट पेशे से पत्रकार थे और मां अंबी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं. अरविंद सिंह सपा सरकार में सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं.

अपर्णा की पढ़ाई और लव स्टोरी की शुरुआत

अपर्णा यादव ने अपनी शुरूआती पढ़ाई लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से की. वहीं प्रतीक यादव भी इसी स्कूल में पढ़ते थे, और यहीं दोनों की मुलाक़ात हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रतीक ने महज 12 साल की उम्र में ही अपर्णा को प्रपोज कर दिया था, उन्होंने ईमेल के जरिए अपर्णा को प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई.

स्कूली पढ़ाई के बाद अपर्णा ने इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री ली. इस बीच वो लगातार प्रतीक यादव के संपर्क में रहीं. अपर्णा यादव ने शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया है और वो एक प्रशिक्षित गायिका भी है. 

2011 में हुई थी अपर्णा-प्रतीक की शादी

करीब एक दशक बाद, साल 2011 में प्रतीक और अपर्णा ने शादी करने का फैसला लिया. उनकी शादी सैफई में बहुत भव्य तरीके से हुई, जिसमें कई बड़ी राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं. इसके बाद अपर्णा यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार का हिस्सा बन गईं. दोनों की दो बेटियां हैं. प्रतीक यादव राजनीति में सक्रिय नहीं हैं और अपने व्यवसाय को संभालते हैं, जबकि अपर्णा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं.

सपा से भाजपा में जाने का सफर

सपा ने अपर्णा यादव को साल 2017 में लखनऊ की कैंट सीट से टिकट दिया लेकिन, उन्हें बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा. साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वो सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गईं. बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा ने सितंबर 2024 में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी और राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया.

ये भी पढ़ें – सहारनपुर में 5 लोगों की गोली लगी मिली लाशें, इलाके में मचा हडकंप

