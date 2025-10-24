Bihar Assembly Election 2025 : बिहार इन दिनों चुनाव रंगों में रंगा हुआ है. आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपना परचम लहराने की कोशिश के दौरान विपक्ष पर हमला करने के साथ तंज भी कस रहे हैं। इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के लिए कहा कि अब वह बिहार को ‘सोने की लंका’ बना देने की बातें भी कर सकते हैं।

‘78 सालों में सिर्फ 26 लाख सरकारी नौकरियां’



प्रेस वार्ता के दौरान पिछले 78 वर्षों का आंकड़ा निकालते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इतने सालों में केवल 26 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जिसमें तेजस्वी यादव की 18 साल की सरकार में रोजगार नहीं दिए जा सके।

‘अब जनता जंगलराज वापस नहीं चाहती’

वहीं तेजस्वी यादव द्वारा लोगों से नौकरी का वादा करने को लेकर उन्होंने कहा कि जब चुनाव आया तब घर-घर सरकारी नौकरी देने की बातें की जा रही हैं, लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इनके झांसे में आएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अब एनडीए सरकार को हटाना चाहती है। साथ ही ये भी चाहती है कि जंगलराज भी वापस नहीं आए।

‘स्थापित होगी जन सुराज की नई व्यवस्था’

उन्होंने कहा कि बिहार में अब जन सुराज की नई व्यवस्था स्थापित होगी। इस दौरान उन्होंने त्योहारों में होने वाली भीड़ और बिहार में आने वाली ट्रेनों को रोके जाने पर भी हमला किया। किशोर ने कहा कि अगर बिहार की जनता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी तो इसी तरह उन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी, और त्योहारों में घर जाने के लिए ऐसी मुश्किलों का सामना पड़ेगा।

ट्रेन रोकने को लेकर किशोर का हमला

ट्रेनों को रोकने को लेकर किशोर ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जन सुराज की पार्टी बनाने का संकल्प लेकर आ रही है। इसीलिए सरकार के अंदर डर समा गया है, जिसके कारण वो ट्रेनों को रोककर जन सुराज को मिलने वाली बिहार की जनता का वोट काटना चाहती है। अंत में उन्होंने जनता से अपील की, कि बिहार में सुधार के लिए वोट दें।

