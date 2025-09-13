PPSC new Members : पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के दो नए नियुक्त सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. यह शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजभवन में आयोजित हुआ. राज्यपाल ने मोगा निवासी संजय गर्ग और मोहाली निवासी सरबजीत सिंह धालीवाल को आयोग के सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई. दोनों ही सदस्य न्यायिक सेवा से जुड़े रहे हैं. संजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे हैं, जबकि सरबजीत सिंह धालीवाल भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं.

न्यायिक अनुभव से मजबूत होगा पंजाब लोक सेवा आयोग

इस मौके पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने समारोह का संचालन किया. शपथ ग्रहण के समय कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और गुरमीत सिंह खुड्डियां, पीपीएससी के चेयरमैन मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) विनायक सैनी, नए नियुक्त सदस्यों के परिजन और शुभचिंतक भी मौजूद रहे. यह नियुक्ति पंजाब लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को और मजबूत करेगी. न्यायिक अनुभव रखने वाले सदस्य आयोग के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को और बढ़ावा देंगे.

युवाओं के लिए नई उम्मीदों की शुरुआत

शपथ ग्रहण के बाद उपस्थित लोगों ने नए सदस्यों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे अपने अनुभव और ईमानदारी से पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार चयन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएंगे. इस तरह यह समारोह न केवल औपचारिकता का प्रतीक रहा, बल्कि पंजाब लोक सेवा आयोग के लिए नए दौर की शुरुआत भी साबित हुआ.

