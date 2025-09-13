Punjabराज्य

PPSC में बड़ा बदलाव: दो नए सदस्य बने आयोग का हिस्सा, जानें कौन हैं ये दिग्गज

Amzad Khan13 September 2025 - 9:43 AM
1 minute read
PPSC new Members
राज्यपाल ने पीपीएससी के नए सदस्यों को शपथ दिलाई

PPSC new Members : पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के दो नए नियुक्त सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. यह शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजभवन में आयोजित हुआ. राज्यपाल ने मोगा निवासी संजय गर्ग और मोहाली निवासी सरबजीत सिंह धालीवाल को आयोग के सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई. दोनों ही सदस्य न्यायिक सेवा से जुड़े रहे हैं. संजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे हैं, जबकि सरबजीत सिंह धालीवाल भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं.

न्यायिक अनुभव से मजबूत होगा पंजाब लोक सेवा आयोग

इस मौके पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने समारोह का संचालन किया. शपथ ग्रहण के समय कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और गुरमीत सिंह खुड्डियां, पीपीएससी के चेयरमैन मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) विनायक सैनी, नए नियुक्त सदस्यों के परिजन और शुभचिंतक भी मौजूद रहे. यह नियुक्ति पंजाब लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को और मजबूत करेगी. न्यायिक अनुभव रखने वाले सदस्य आयोग के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को और बढ़ावा देंगे.

युवाओं के लिए नई उम्मीदों की शुरुआत

शपथ ग्रहण के बाद उपस्थित लोगों ने नए सदस्यों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे अपने अनुभव और ईमानदारी से पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार चयन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएंगे. इस तरह यह समारोह न केवल औपचारिकता का प्रतीक रहा, बल्कि पंजाब लोक सेवा आयोग के लिए नए दौर की शुरुआत भी साबित हुआ.

यह भी पढ़ें : बलजिंदर सिंह ढिल्लो बने पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, किसानों की भलाई का लिया संकल्प

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan13 September 2025 - 9:43 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार खरीफ सीजन में धान की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार, मंडियों में ठोस इंतजाम

पंजाब सरकार खरीफ सीजन में धान की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार, मंडियों में ठोस इंतजाम

13 September 2025 - 9:53 AM
Photo of कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में पंजाब में धान खरीद की तैयारियां तेज, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रबंध

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में पंजाब में धान खरीद की तैयारियां तेज, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रबंध

12 September 2025 - 10:52 PM
Photo of बलजिंदर सिंह ढिल्लो बने पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, किसानों की भलाई का लिया संकल्प

बलजिंदर सिंह ढिल्लो बने पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, किसानों की भलाई का लिया संकल्प

12 September 2025 - 10:05 PM
Photo of ASAP का रणनीतिक कदम: इस बार नहीं लड़ेंगे DUSU चुनाव, 2026 में करेंगे वापसी

ASAP का रणनीतिक कदम: इस बार नहीं लड़ेंगे DUSU चुनाव, 2026 में करेंगे वापसी

12 September 2025 - 9:31 PM
Photo of विकसित भारत 2047: मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने रखे सामाजिक न्याय और शिक्षा सुधार के ठोस सुझाव

विकसित भारत 2047: मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने रखे सामाजिक न्याय और शिक्षा सुधार के ठोस सुझाव

12 September 2025 - 9:04 PM
Photo of बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री का सशक्त संदेश: 45 दिन में मिलेगा मुआवजा, खुद सीएम मान करेंगे निगरानी

बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री का सशक्त संदेश: 45 दिन में मिलेगा मुआवजा, खुद सीएम मान करेंगे निगरानी

12 September 2025 - 7:48 PM
Photo of पंजाब के रेवेन्यू अफसरों ने पेश की मिसाल, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 10 लाख रूपये

पंजाब के रेवेन्यू अफसरों ने पेश की मिसाल, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 10 लाख रूपये

12 September 2025 - 6:57 PM
Photo of अवैध खनन विवाद में फंसे BJP विधायक संजय पाठक: जज से संपर्क मामले में बढ़ा दबाव, दिग्विजय सिंह ने कसा तंज

अवैध खनन विवाद में फंसे BJP विधायक संजय पाठक: जज से संपर्क मामले में बढ़ा दबाव, दिग्विजय सिंह ने कसा तंज

12 September 2025 - 5:35 PM
Photo of CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया, बोले – अब बनूंगा ‘दुखमंत्री’

CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया, बोले – अब बनूंगा ‘दुखमंत्री’

12 September 2025 - 5:00 PM
Photo of 70% रिश्वत या मौत? लखनऊ में युवक ने जहर खाकर दी जान, बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप

70% रिश्वत या मौत? लखनऊ में युवक ने जहर खाकर दी जान, बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप

12 September 2025 - 4:01 PM
Back to top button