बलजिंदर सिंह ढिल्लो बने पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, किसानों की भलाई का लिया संकल्प

Anup Tiwari12 September 2025 - 10:05 PM
1 minute read
Baljinder Dhillon Chairman
बलजिंदर सिंह ढिल्लो बने पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन

Baljinder Dhillon Chairman : बलजिंदर सिंह ढिल्लो ने आज कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी, पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा की उपस्थिति में पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में पद संभाल लिया है.

ढिल्लो को चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई देते हुए, अमन अरोड़ा ने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में कॉरपोरेशन राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा और पंजाब की रीढ़ की हड्डी कृषि क्षेत्र को और सशक्त बनाएगा. उन्होंने चेयरमैन को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा ‘रंगला पंजाब’ सृजन के विजन के तहत पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया.

अन्नदाता को सुखद वातावरण देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हुए, बलजिंदर सिंह ढिल्लो ने किसानों की खुशहाली, टिकाऊ कृषि प्रथाओं और पूरे देश में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पंजाब को अग्रणी बनाने पर केंद्रित एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पाद और उपभोक्ताओं के बीच पुल को पाटते हुए “अन्नदाता” को सुखद वातावरण प्रदान करना है, जिसमें फसल विविधता और अत्याधुनिक तकनीक अपनाकर, तथा फूड प्रोसेसिंग के लिए मजबूत आधारभूत संरचना तैयार करके प्रदेश के किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है.

अन्य गणमान्य लोग भी रहे मौजूद

इस अवसर पर समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा, पटियाला से विधायक अजीतपाल सिंह कोहली, शुतराणा से विधायक कुलवंत सिंह बाजीगर, चेयरमैन पंजाब जल सप्लाई और सीवरेज बोर्ड डॉ. सनी सिंह आहलुवालिया, चेयरमैन पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग डॉ. सुखपाल सिंह और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : विकसित भारत 2047: मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने रखे सामाजिक न्याय और शिक्षा सुधार के ठोस सुझाव

