America Plane Collides With Car : अमेरिका में एक बार फिर विमान हादसा हुआ है. हादसा फ्लोरिडा में ऑरलैंडो के पास इंटरस्टेट-95 (I-95) हाईवे पर हुआ. हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है. बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब एक छोटा विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हाईवे पर दौड़ रही कार से जा टकरा गया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है.

ब्रेवार्ड काउंटी फायर रेस्क्यू के अनुसार, विमान कथित तौर पर कोको के 201 मील मार्कर के पास I-95 हाईवे के साउथबाउंड लेन पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान विमान कार से टकरा गया और क्रैश हो गया.

विमान क्रैश में पायलट और यात्री सुरक्षित

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विमान में कम से कम दो लोग सवार थे, एक 27 साल का पायलट और 27 साल का यात्री. विमान को फिक्स्ड-विंग, मल्टी-इंजन बीचक्राफ्ट 55 बताया गया है. फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल ने बताया कि इस इस घटना में पायलट और यात्री दोनों सुरक्षित रहे. जिस कार से विमान टकराया वह एक टोयोटा कैमरी थी, जिसे 57 साल की महिला चला रही थी. रिपोर्ट के अनुसार, वह इस टक्कर में घायल हो गई और उसे मामूली चोटों के साथ पास के अस्पताल ले जाया गया.

INSANE footage: plane lands RIGHT on a car in Brevard County, Florida https://t.co/u8Va7MENN3 pic.twitter.com/TXM1NI41vY — RT (@RT_com) December 9, 2025

विमान ने हाईवे पर क्रैश लैंडिंग की

अमेरिकी एविएशन वॉचडॉग, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि विमान के I-95 हाईवे पर क्रैश लैंडिंग से पहले इंजन में दिक्कत की सूचना दी थी. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने (NTSB) ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. NTSB के अनुसार, विमान मेरिट आइलैंड से एक ट्रेनिंग फ्लाइट पर निकला था, लेकिन जल्द ही दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे पायलट को इसे पास के हाईवे पर लैंड़ करना पड़ा.

