Pappu yadav Controversial Comment : बिहार के पटना में जब पहली बार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा करने के लिए आए थे, तब उनका काफी विरोध किया गया था। उस दौरान उनका कार्यक्रम भी बहुत चर्चे में था। वहीं एक बार फिर बिहार में धीरेंद्र शास्त्री का नाम चर्चा में चल रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित बयान दिया है।

दरअसल, पत्रकारों ने सांसद पप्पू यादव से कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि, अगर तिरंगा में चांद आ जाएगा तो जाएगा तो समझिए भारत सुरक्षित नहीं है। इस पर पप्पू यादव ने अज्ञानता को स्पष्ट करते हुए कहा कि “ये कौन हैं धीरेंद्र?” इस पर पत्रकार ने कहा, कथावाचक हैं। जवाब में पप्पू यादव ने कहा, “अब चोरों-उचक्कों को कथावाचक बना रहे हो। ओशो हैं क्या? आचार्य राममूर्ति हैं क्या? वो जो बाबा हैं हमारे बहुत प्यारे..हंसते हैं बहुत, प्रेमानंद जी… ऐसे बाबा की इज्जत करो। ये चोर-उचक्का जिसको कुछ लेना देना नहीं.. सनातन का पता नहीं…”

धीरेंद्र शास्त्री का क्या था बयान?

बता दें कि बीते सोमवार (19 जनवरी, 2026) को यूपी के बांदा में आयोजित आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने तीखा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि, “जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे न, रविदास वाले बचेंगे, और न तुलसीदास वाले बचेंगे यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा।” उनके इसी बयान पर राजनीति में हलचल तेज हो गई और उनके खिलाफ तरह-तरह के विवादित बयान सामने आ रहे हैं।

उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। रजवी ने कहा कि, ये सारी बातें बहुसंख्यक समुदाय को भड़काने और उकसाने वाली हैं। मैं तो कहता हूं कि जिस दिन तिरंगे में चांद लग गया, तो चार चांद हो जाएंगे।

