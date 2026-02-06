राष्ट्रीय

देश की जनता ने आपको इसलिए संसद नहीं भेजा है कि…विपक्ष के हंगामे पर ओम बिरला का फुटा गुस्सा

Shanti Kumari6 February 2026 - 3:46 PM
1 minute read
Budget Session 2026

Budget Session 2026 : संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष का भारी गतिरोध जारी है। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब में लिखे गए डोकलाम मुद्दे पर छिड़ा विवाद अभी तक बरकरार है। आज शुक्रवार को भी लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने के मिला। जिस पर स्पीकर ओम बिरला गुस्सा फुट गया। उन्होंने विपक्ष पर काफी नाराजगी जताई और सदन में व्यवधान डालने पर खरी खोटी सुनाई।

मेरी कोशिश रहती है कि….

ओम बिरला ने कहा कि, प्रश्नकाल की शुरुआत के समय मेरी कोशिश रहती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों का समय होता है। आज यानी शुक्रवार को राजपाल जी और प्रियंका गांधी समेत अन्य सदस्यों के प्रश्न हैं। लेकिन आप नियोजित तरीके से सदन चलाना ही नहीं चाहते। गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हो चुका है।

विपक्षों जमकर लगाई फटकार

इस दौरान उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर काफी नाराजगी जताई। कहा कि, देश की 140 करोड़ जनता ने आपलोगों को इसलिए संसद नहीं भेजा है कि आपलोग पोस्टर और नारेबाजी करें। बल्कि उनकी ये अपेक्षा रहती है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आपलोग सभागृह की मर्यादाओं को ही समाप्त करने पर लगे हैं।  

