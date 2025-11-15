Other States

नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट सिर्फ हादसा, डीजीपी ने किया स्पष्ट, 9 लोगों की मौत 32 घायल

Ajay Yadav15 November 2025 - 11:47 AM
Naugam Police Station Blast :
नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट सिर्फ हादसा, डीजीपी ने किया स्पष्ट, 9 लोगों की मौत और 32 घायल

फटाफट पढ़ें:

  • नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केवल हादसा
  • इस हादसे में 9 लोग मरे और 32 घायल
  • फरीदाबाद विस्फोटक सैंपलिंग के दौरान हुआ
  • घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया
  • धमाके से पुलिस स्टेशन को भारी नुकसान हुआ

Naugam Police Station Blast : जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने नौगाम थाने में हुए धमाके को दुर्घटना बताया है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह विस्फोट किसी आतंकी साजिश या हमले के कारण नहीं हुआ, बल्कि एफएसएल टीम द्वारा सैंपल लेने के दौरान एक हादसा था.

फरीदाबाद विस्फोटक सैंपलिंग के दौरान हादसा

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक की सैंपलिंग पिछले दो दिनों से चल रही थी और इसी दौरान रात करीब 11:20 बजे यह हादसा हुआ. डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा, ‘यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है. जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है.’ गृह मंत्रालय ने भी बयान जारी कर धमाके को केवल एक हादसा बताया. डीजीपी ने स्पष्ट किया कि इस घटना में किसी आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई सबूत नहीं है. हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 32 लोग घायल हैं. मलबा हटाने का काम जारी है, इसलिए मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है.

सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 1 एसआईए अधिकारी, 3 एफएसएल सदस्य, 2 क्राइम विंग कर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल है. इसके अलावा 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए हैं. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज जारी है.

डीजीपी नलिन प्रभात ने बताया कि फरीदाबाद से बरामद भारी विस्फोटक सामग्री और रासायनिक पदार्थों को जांच के लिए नौगाम थाने लाया गया था. इसकी संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए सावधानीपूर्वक संभाला जा रहा था, लेकिन बीती रात एक विस्फोट हो गया.

तेज आग की लपटें उठने लगीं

डीजीपी के अनुसार, इस हादसे में 9 लोगों की मौत और 32 लोग घायल हुए हैं. धमाके से नौगाम पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से एक हादसा है और किसी तरह की अटकलें बिल्कुल अनावश्यक हैं. धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. दक्षिणी श्रीनगर में विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन से तेज आग की लपटें उठने लगीं. सूचना मिलते ही एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया. जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों को एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है.

