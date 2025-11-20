नोएडा फिल्म सिटी में अचानक हाई अलर्ट, कमांडो समेत 300 पुलिसकर्मी तैनात

Noida High Alert : दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद नोएडा फिल्म सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सेक्टर-16A के पूरे इलाके में भारी सुरक्षा देखी गई। पुलिसकर्मी, कमांडोज और PAC की प्लाटून चप्पे-चप्पे पर निगरानी में जुटी नजर आई।

नोएडा में होती रहती है पब्लिक मूवमेंट

नोएडा सेंट्रल के डीसीपी खुद मौके पर मौजूद रहे। हर एंट्री-एग्जिट प्वाइंट, मीडिया ऑफिसेज के आसपास और पार्किंग क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से मॉनिटरिंग की गई। फिल्म सिटी में रोज हजारों लोग आते हैं। टेक्निकल स्टाफ, चैनल ऑफिस, रिपोर्टर और पब्लिक मूवमेंट ज्यादा रहती है। ऐसे में किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है।

सुरक्षा से नहीं होगा समझौता

राजनीतिक आह्वान और दिल्ली ब्लास्ट दोनों को देखते हुए सुरक्षा को मल्टी-लेवल किया गया है। कमांडो स्क्वॉड और PAC के 300 जवानों ने पूरे जोन को कवर किया। फिल्म सिटी में चेकिंग, पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा।

फर्जी रॉ ऑफिसर की गिरफ्तारी

ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया फर्जी रॉ ऑफिसर भी इसी इलाके से ताल्लुक रखता है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस वजह से सुरक्षा व्यवस्था को हाई लेवल किया गया है।

पुलिस ने सतर्क रहने की अपील की

हालांकि पुलिस इस बात पर खास जोर दे रही है कि किसी भी दिशा में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। फिल्म सिटी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और पत्रकारों से भी पुलिस ने सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है।

