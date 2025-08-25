फटाफट पढ़ें

ग्रेटर नोएडा में निक्की की दहेज हत्या हुई

पति विपिन और परिवार के सदस्य गिरफ्तार हुए

पुलिस ने सिरसा टोल प्लाजा से आरोपी को पकड़ा

निक्की की बहन ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए

दहेज में मिली स्कॉर्पियो भी बेच दी गई

Nikki Murder Case : ग्रेटर नोएडा में 26 वर्षीय निक्की को दहेज के विवाद में ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मार दिया. पुलिस ने पति विपिन राठी को पहले गिरफ्तार किया, इसके बाद उसकी मां को भी हिरासत में लिया गया. सोमवार सुबह कासना थाना पुलिस ने विपिन के बड़े भाई रोहित राठी को भी गिरफ्तार किया. जांच के दौरान कई पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है. अब विपिन के पिता को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है.

सिरसा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने बताया कि थाना कासना पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर निक्की मर्डर केस में वांछित आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया है, जो निक्की के जेठ हैं, रोहित, उम्र-55 वर्ष, पिता सत्यवीर, निवासी ग्राम सिरसा, थाना कासना पुलिस ने आरोपी को सिरसा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया. वादी की तहरीर के आधार पर रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और वह लंबे समय से वांछित चल रहा था. उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 194/2025 के तहत 103(1), 115(2), और 61(2) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है.

वहीं निक्की की बहन कंचन के इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ विडियो सामने आए हैं, जिनमें विपिन निक्की को बुरी तरह से मार रहा है. जानकारी के अनुसार, दहेज में मिली स्कॉर्पियो को बेच दिया था. यह डीजल वाहन था और 10 साल पुराना होने के कारण उसने इसे बेचने का फैसला किया था.

कंचन ने निक्की के पति-ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए

निक्की की हत्या की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. उसकी बड़ी बहन और जेठानी कंचन ने इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. कंचन ने निक्की के पति और उसके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि ससुराल वाले निक्की से पीछा छुड़ाना चाहते थे और वे चाहते थे कि मेरी बहन उनके घर से चली जाए ताकि वे लोग विपिन की दूसरी शादी करा सकें. सबने मिलकर साजिश रची और मेरी बहन को मार डाला.

