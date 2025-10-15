Haryanaराज्य

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में किया चौथे दीक्षांत समारोह का धमाकेदार उद्घाटन, गोल्ड मेडलिस्टों को दी विशेष बधाई

Amzad Khan15 October 2025 - 2:11 PM
2 minutes read
Nayab Singh Saini Convocation
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए.

Nayab Singh Saini Convocation : रोहतक में आयोजित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिल से शुभकामनाएं दीं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. मुख्यमंत्री ने 194 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों और छात्राओं को विशेष बधाई दी. उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए गर्व और गौरव का दिन होता है. पदक और उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी मुख्यमंत्री ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी.

विश्वविद्यालय का गौरव और इतिहास

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में हुई थी, जबकि बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय 1957 में समाज के कमजोर वर्गों के इलाज के लिए स्थापित किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मठ भक्ति, योग, कर्मयोग और हठयोग का संगम भी रहा है.

शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को अब कौशल के साथ जोड़ा जा रहा है. पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 80 राजकीय महाविद्यालय खोले गए, जिनमें से 30 कन्याओं के लिए हैं. साथ ही 13 नए विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 से बढ़कर 17 हुई. एमबीबीएस की सीटें 700 से बढ़कर 2435 हो गई हैं.

युवाओं के लिए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख 80 हजार युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची सरकारी नौकरियां दी गई हैं और आने वाले समय में 2 लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी. कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पासपोर्ट निशुल्क बनवाए जा रहे हैं और तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए 580 से अधिक उद्योगों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने अंत में विद्यार्थियों से कहा कि मेहनत और लगन से काम करें, क्योंकि यही शिक्षा का असली मकसद है.

यह भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan15 October 2025 - 2:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CM Bhagwant Mann ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश का किया आह्वान

CM Bhagwant Mann ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश का किया आह्वान

15 October 2025 - 2:12 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 227वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो हेरोइन समेत 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 227वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो हेरोइन समेत 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

15 October 2025 - 1:51 PM
Photo of भोपाल में सड़क सुरक्षा की क्रांति, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अमृत कुंभ जैसी योजना से दुर्घटनाओं पर रोक

भोपाल में सड़क सुरक्षा की क्रांति, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अमृत कुंभ जैसी योजना से दुर्घटनाओं पर रोक

15 October 2025 - 1:51 PM
Photo of ‘जेल की सलाखें उनका ..’ त्योहार में खलल डालने वालो को सीएम योगी का अल्टीमेटम, कर दी बड़ी घोषणा

‘जेल की सलाखें उनका ..’ त्योहार में खलल डालने वालो को सीएम योगी का अल्टीमेटम, कर दी बड़ी घोषणा

15 October 2025 - 1:12 PM
Photo of दीवाली से पहले पंजाब में बड़ी कार्रवाई…एके-47 राइफल, तीन ग्लॉक पिस्तौलें बरामद, तीन व्यक्ति गिरफ्तार

दीवाली से पहले पंजाब में बड़ी कार्रवाई…एके-47 राइफल, तीन ग्लॉक पिस्तौलें बरामद, तीन व्यक्ति गिरफ्तार

15 October 2025 - 1:05 PM
Photo of पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की बड़ी मदद

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की बड़ी मदद

14 October 2025 - 9:34 PM
Photo of पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

14 October 2025 - 8:05 PM
Photo of मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

14 October 2025 - 7:37 PM
Photo of हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया

14 October 2025 - 6:45 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

14 October 2025 - 4:21 PM
Back to top button