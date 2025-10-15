Nayab Singh Saini Convocation : रोहतक में आयोजित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिल से शुभकामनाएं दीं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. मुख्यमंत्री ने 194 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों और छात्राओं को विशेष बधाई दी. उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए गर्व और गौरव का दिन होता है. पदक और उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी मुख्यमंत्री ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी.

विश्वविद्यालय का गौरव और इतिहास

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में हुई थी, जबकि बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय 1957 में समाज के कमजोर वर्गों के इलाज के लिए स्थापित किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मठ भक्ति, योग, कर्मयोग और हठयोग का संगम भी रहा है.

शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को अब कौशल के साथ जोड़ा जा रहा है. पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 80 राजकीय महाविद्यालय खोले गए, जिनमें से 30 कन्याओं के लिए हैं. साथ ही 13 नए विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 से बढ़कर 17 हुई. एमबीबीएस की सीटें 700 से बढ़कर 2435 हो गई हैं.

युवाओं के लिए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख 80 हजार युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची सरकारी नौकरियां दी गई हैं और आने वाले समय में 2 लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी. कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पासपोर्ट निशुल्क बनवाए जा रहे हैं और तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए 580 से अधिक उद्योगों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने अंत में विद्यार्थियों से कहा कि मेहनत और लगन से काम करें, क्योंकि यही शिक्षा का असली मकसद है.

