कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

Amzad Khan3 October 2025 - 4:46 PM
2 minutes read
New Criminal Laws Haryana
कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

New Criminal Laws Haryana : हरियाणा की धरती पर आज एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की. इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पगड़ी पहनाकर अमित शाह का स्वागत किया और उनके नेतृत्व की सराहना की.

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था तीन नए आपराधिक कानूनों की राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन, जिसका शुभारंभ कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से हुआ. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि गीता की जन्मभूमि से न्यायिक सुधारों की नई दिशा दी जा रही है.

न्यायिक सुधारों से जनता को राहत

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इन नए कानूनों ने न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत किया है. अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने आपराधिक कानूनों की जगह पर अब आधुनिक, पारदर्शी और त्वरित न्याय देने वाले कानून लागू हो चुके हैं. इसके चलते दोष सिद्धि दर हरियाणा में 82.6% तक पहुँच चुकी है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एफआईआर से लेकर ई-साक्ष्य और ई-समन ऐप तक, हरियाणा पुलिस अब पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुकी है.

डिजिटल और तकनीकी सुधार

हरियाणा में न्याय प्रणाली को डिजिटल युग से जोड़ते हुए अब तक 2,145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष पुलिस थानों, अदालतों, कारागारों और बैंकों में स्थापित किए जा चुके हैं. एफएसएल प्रयोगशालाओं को 19.54 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है. अब आमजन को थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जीरो एफआईआर को 24 घंटे में नियमित एफआईआर में बदल दिया जाता है.

अमित शाह के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले

मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में देश ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं—चाहे वह अनुच्छेद 370 की समाप्ति हो या फिर तीन नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन. उन्होंने कहा कि यह केवल कानून का सुधार नहीं, बल्कि भारत की न्याय प्रणाली को नई ताकत देने वाला कदम है.

हरियाणा की भूमिका

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा केंद्र सरकार के हर सुधार को पूरी तत्परता से लागू करेगा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ न्याय व्यवस्था में भी हरियाणा अब पूरे देश का मार्गदर्शक बन रहा है.

यह भी पढ़ें : अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हरियाणा दौरा: खादी कारीगर महोत्सव में नई तकनीक और रोजगार के बड़े ऐलान

