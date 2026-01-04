Punjab News : पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने चंडीगढ़ में विभाग की वर्ष 2026 की डायरी और टेबल कैलेंडर जारी किए. इस अवसर पर मंत्री भगत ने बताया कि यह डायरी और टेबल कैलेंडर विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के परिवारों और उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर महत्वपूर्ण जानकारी और विभागीय संपर्क विवरण उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए गए हैं.

पूर्व सैनिक कल्याण में पंजाब की पहल

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है, उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग सैनिक समुदाय की सुविधा, भलाई और सम्मान के लिए लगातार प्रभावी पहल कर रहा है.

इस अवसर पर रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. एम. बालामुरुगन, निदेशक ब्रिगेडियर भूपिंदर सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त) तथा ओएसडी कर्नल जरनैल सिंह (सेवानिवृत्त) विशेष रूप से उपस्थित थे.

