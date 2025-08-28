खेलबड़ी ख़बर

‘अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है तो…’, मोहम्मद शमी का बयान

Mohammed Shami on Retirement : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इन दिनों टीम इंडिया से बाहर हैं. चेतेश्वर पुजारा और रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लिया तो शमी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. ऐसी आशंका सोशल मीडिया पर व्यक्त होने लगी कि क्या 34 साल के शमी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेंगे, लेकिन मोहम्मद शमी ने इन अफवाहों को लेकर बात की है.

मोहम्मद शमी ने कहा कि 2023 वर्ल्ड कप में हम जीत के बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन हम जीत नहीं पाए. अब मेरा पूरा फोकस 2027 वर्ल्ड कप पर है. मैं तब तक खेलना चाहता हूं और टीम को खिताब दिलाना चाहता हूं. आप मुझे इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट मत कीजिए, लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा. डोमेस्टिक क्रिकेट हो या कहीं और मैं मैदान पर खेलता रहूंगा.

‘मैं बिना किसी दबाव के रिटायर हो जाऊंगा’

उन्होंने कहा कि अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है, तो मुझे बताए. क्या मेरे रिटायरमेंट लेने से उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी? किसकी जिंदगी में मैं पत्थर बन गया हूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं क्रिकेट छोड़ दूं? जिस दिन मुझे खुद लगेगा कि अब मन नहीं है, मैं बिना किसी दबाव के रिटायर हो जाऊंगा.

मोहम्मद शमी ने कहा कि आप मुझे इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट मत कीजिए, लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा. डोमेस्टिक क्रिकेट हो या कहीं और, मैं मैदान पर खेलता रहूंगा. क्रिकेट के लिए मेरा प्यार अब भी बरकरार है. जिस दिन मेरा जुनून कम होगा, मैं खुद ही संन्यास ले लूंगा. तब तक मैं पूरी ताकत से खेलता रहूंगा.

