Other States

महाराष्ट्र में मनसे ने हिंदी भाषी शख्स को पीटा, माफी और माफीनामा लिया

Ajay Yadav16 November 2025 - 2:35 PM
1 minute read
Maharashtra News :
महाराष्ट्र में मनसे ने हिंदी भाषी शख्स को पीटा, माफी और माफीनामा लिया

फटाफट पढ़ें

  • नवी मुंबई में मनसे ने रमेश शुक्ला को पीटा
  • उस पर मराठी महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप
  • दफ्तर में बुलाकर उसे थप्पड़ मार माफी दिलवाई
  • घटना का वीडियो सामने आया और वायरल हुआ
  • मनसे ने महिलाओं के प्रति सम्मान की चेतावनी दी

Maharashtra News : महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी भाषी शख्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. नवी मुंबई के वाशी में राज ठाकरे की पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने एक हिंदी भाषी शख्स को पीटा. मनसे का आरोप है कि उस व्यक्ति ने मराठी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और अपने महिला सहकर्मी के साथ पैसे के लिए अनुचित व्यवहार किया, साथ ही दफ्तर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

माफी और माफीनामा लिया

मिली जानकारी के अनुसार, मनसे सहकार सेना के बालासाहेब शिंदे ने रमेश शुक्ला नामक व्यक्ति को कार्यालय में बुलाकर उसे पीटा. आरोप है कि शिंदे ने महिला की मदद से उसे थप्पड़ लगाए और इसके बाद उससे माफी और लिखित माफीनामा भी लिया गया.

वीडियो में दिखी रमेश शुक्ला के साथ मारपीट

इस घटना के बाद मनसे ने ये चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं चलेगा. चाहे जो भी हो उसे महिलाओं को सम्मान करना पड़ेगा. इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि मनसे के कार्यकर्ता किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं. पहले उन्होंने रमेश शुक्ला को अपने दफ्तर में बुलाया और फिर उसके साथ मारपीट की, उसे बार-बार थप्पड़ मारे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 November 2025 - 2:35 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, ‘लाड़ली बहनों’ की सराहना

बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, ‘लाड़ली बहनों’ की सराहना

15 November 2025 - 3:12 PM
Photo of नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट सिर्फ हादसा, डीजीपी ने किया स्पष्ट, 9 लोगों की मौत 32 घायल

नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट सिर्फ हादसा, डीजीपी ने किया स्पष्ट, 9 लोगों की मौत 32 घायल

15 November 2025 - 11:47 AM
Photo of नौगाम पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट का भीषण धमाका, 9 की मौत कई घायल

नौगाम पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट का भीषण धमाका, 9 की मौत कई घायल

15 November 2025 - 8:08 AM
Photo of मुंबई CSMT पर CRMS का विरोध प्रदर्शन : 2 पदाधिकारियों और सदस्यों पर FIR दर्ज

मुंबई CSMT पर CRMS का विरोध प्रदर्शन : 2 पदाधिकारियों और सदस्यों पर FIR दर्ज

13 November 2025 - 2:28 PM
Photo of मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

12 November 2025 - 7:31 PM
Photo of मुंब्रा में एटीएस की बड़ी छापेमारी, टीचर इब्राहिम आबिदी पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक

मुंब्रा में एटीएस की बड़ी छापेमारी, टीचर इब्राहिम आबिदी पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक

12 November 2025 - 10:16 AM
Photo of मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 3 दिन में 5 तस्करी मामले पकड़े, करोड़ों का गांजा और सोना बरामद

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 3 दिन में 5 तस्करी मामले पकड़े, करोड़ों का गांजा और सोना बरामद

11 November 2025 - 4:31 PM
Photo of नागपुर में 52 हजार विद्यार्थियों ने वंदे मातरम और गीता पाठ कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नागपुर में 52 हजार विद्यार्थियों ने वंदे मातरम और गीता पाठ कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

9 November 2025 - 9:52 AM
Photo of तेलंगाना में छाया रेवंत रेड्डी का जन्मदिन…मोदी से लेकर कांग्रेस तक सभी नेताओं ने बरसाई शुभकामनाएं

तेलंगाना में छाया रेवंत रेड्डी का जन्मदिन…मोदी से लेकर कांग्रेस तक सभी नेताओं ने बरसाई शुभकामनाएं

8 November 2025 - 2:16 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ नाकाम, सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादी को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ नाकाम, सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादी को किया ढेर

8 November 2025 - 11:53 AM
Back to top button