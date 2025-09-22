Other States

सीएम स्टालिन ने मुसलमानों पर किया चौंकाने वाला खुलासा, CAA, वक्फ और फिलिस्तीन पर बड़ा बयान

MK Stalin Statement
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन मुसलमानों के अधिकारों और संवेदनशील मुद्दों पर बोलते हुए.

MK Stalin Statement : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुसलमानों के अधिकारों को लेकर एक बहुत ही अहम और दिलचस्प बयान दिया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि DMK हमेशा मुस्लिम समाज के हक़ और फ़ायदे की रक्षा करती रही है और आगे भी करती रहेगी. यह बयान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की 1500वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया, जहां उन्होंने खुलकर CAA, वक्फ कानून, तीन तलाक और फिलिस्तीन जैसे नाजुक मुद्दों पर अपनी राय रखी. स्टालिन का यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि DMK मुसलमानों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा करती है.

वक्फ संशोधन बिल पर स्टालिन का हमला

सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि DMK और अन्य दलों की कानूनी लड़ाई के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बिल के कई अहम प्रावधानों पर रोक लगाई. उन्होंने AIADMK पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके दोहरे रवैये की वजह से नेता अनवर राजा जैसे लोग पार्टी छोड़कर DMK में शामिल हो गए.

मिलाद-उन-नबी और DMK की परंपरा

स्टालिन ने बताया कि DMK के संस्थापक अन्नादुरई और करुणानिधि पहली बार मिलाद-उन-नबी कार्यक्रम में मिले थे. 1969 में करुणानिधि ने इस अवसर पर छुट्टी घोषित की थी, जिसे AIADMK ने 2001 में खत्म कर दिया था, लेकिन DMK ने 2006 में इसे फिर से बहाल किया.

फिलिस्तीन और अंतरराष्ट्रीय चिंता

फिलिस्तीन के मुद्दे पर बोलते हुए स्टालिन ने गाजा में हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई और केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद की सिखाई गई समानता और मोहब्बत को पेरियार, अन्ना और करुणानीधि ने भी सराहा.

मुसलमानों के लिए योजनाएं और DMK का समर्थन

सीएम स्टालिन ने मुसलमानों के लिए DMK सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया. इनमें बीसी वर्ग में 3.5 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण, उर्दू भाषियों को बीसी लिस्ट में शामिल करना, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, उर्दू अकादमी और चेन्नई एयरपोर्ट के पास नया हज हाउस जैसी पहलें शामिल हैं. उन्होंने साफ कहा,

“अगर मुसलमानों को कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले जो पार्टी उनके साथ खड़ी होती है वो DMK है.”

स्टालिन ने बीजेपी की राजनीति को तानाशाही और अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए. सीएम स्टालिन का बयान यह साबित करता है कि DMK मुसलमानों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रही है और आने वाले समय में भी खड़ी रहेगी.

