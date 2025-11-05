Punjab

मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर में राजा वड़िंग के खिलाफ धरना दिया, दलित विरोधी टिप्पणी पर जताया आक्रोश

Ajay Yadav5 November 2025 - 2:43 PM
1 minute read
Punjab News :
मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर में राजा वड़िंग के खिलाफ धरना दिया, दलित विरोधी टिप्पणी पर जताया आक्रोश

फटाफट पढ़ें

  • भगत ने राजा वड़िंग के खिलाफ धरना दिया
  • पुतला फूंकर विरोध जताया गया जनता ने
  • कांग्रेस को दलित विरोधी बताया गया था
  • सार्वजनिक माफी की मांग की गई थी
  • विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकजुट हो

Punjab News : पंजाब के बागवानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने आज जालंधर में स्वर्गीय दलित नेता बूटा सिंह के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ धरना दिया, जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया.

जालंधर में राजा वड़िंग के पुतले का विरोध

यह विरोध प्रदर्शन जालंधर के श्री राम चौक में आयोजित किया गया, जहाँ आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राजा वड़िंग का पुतला फूंका गया. हजारों समर्थकों और दलित समुदाय के सदस्यों ने मंत्री मोहिंदर भगत के साथ मिलकर स्वर्गीय नेता के प्रति “जाति आधारित” अपमानजनक टिप्पणी पर गहरा रोष व्यक्त किया.

मोहिंदर भगत ने कांग्रेस को दलित विरोधी कहा

सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कांग्रेस नेता वड़िंग की निंदनीय टिप्पणी को “दलित विरोधी” करार देते हुए कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी का दलित समुदाय के प्रति असली चेहरा उजागर हुआ है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दलित समाज कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा.

भगत ने कांग्रेस से माफी की मांग पर जोर दिया

श्री भगत ने चेतावनी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शनों को और तेज करेगी, जब तक राजा वड़िंग और कांग्रेस पार्टी दलित समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते. उन्होंने कहा कि इन टिप्पणियों ने दलित समुदाय और जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुँचाई है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से इस प्रकरण की जवाबदेही तय करने की मांग की.

