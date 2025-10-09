फटाफट पढ़ें

हरजोत सिंह बैंस ने शोक व्यक्त किया

राजवीर का निधन सड़क हादसे में हुआ

उनकी आवाज ने सबका दिल जीता

पंजाबी संगीत में उनकी कमी रहेगी

मंत्री ने परिवार को शक्ति दी प्रार्थना

Punjab News : पंजाब के शिक्षा तथा सूचना एवं जन संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के निधन पर शोक व्यक्त किया है. राजवीर जवंदा का आज एस.ए. एस. नगर (मोहाली) के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, जहाँ उन्हें एक सड़क दुर्घटना के बाद अत्यंत गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था.

हमेशा याद रहेंगे राजवीर जवंदा

अपने शोक संदेश में मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राजवीर जवंदा को ‘प्रख्यात पंजाबी गायक’ के रूप में याद करते हुए कहा कि उनकी मधुर आवाज ने लाखों पंजाबी संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया, उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में जवंदा की असमय मृत्यु ने पंजाबी संगीत जगत में एक ऐसी रिक्तता छोड़ दी है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है. राजवीर जवंदा अपने मोहक गीतों के माध्यम से अपने प्रशंसकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे और उनके योगदान ने पंजाबी गायकी को एक नया आयाम दिया है.

शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए, शिक्षा मंत्री ने परमात्मा से प्रार्थना की कि वह परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति और हिम्मत दे तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे.

