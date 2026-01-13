School Closed : पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया है। तापमान में भारी गिरावट के कारण शीतलहर ने आम जनजीवन को अस्तव्यस्त कर दिया है। खासकर, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत, 13 और 14 जनवरी को कक्षा 9 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला मौसम विभाग द्वारा दिए गए पूर्वानुमान के आधार पर लिया गया है।

स्कूलों में बदलाव और परीक्षाएं जारी

माध्यमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, मदरसा बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से संबंधित स्कूलों में प्री-नर्सरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। हालांकि, कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे, और परीक्षाएं पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगी। प्रशासन ने आदेश का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है और अभिभावकों से बच्चों की देखभाल करने की अपील की है।

कोहरे और सर्दी का असर

मेरठ में घने कोहरे के कारण दृश्यता में भारी कमी आई है, जिससे सड़क पर वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। रात का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन में भी वृद्धि हुई है, जिससे मजदूर वर्ग, रिक्शा चालक और ठेले वाले अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

पारदर्शिता की कमी और सड़क दुर्घटनाएं

घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो गई है। दृश्यता में कमी के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है। ट्रेन और बसों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर दृश्यता इतनी कम हो गई है कि सड़कें पूरी तरह से धुंध से घिरी हुई हैं।

मौसम में बदलाव और शीतलहर की आशंका

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के बाद अब एक बार फिर से गिरावट आई है। बरेली और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 3.8 और 3.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में शीतलहर की स्थिति और खराब हो सकती है। विशेषकर तराई क्षेत्र में घने कोहरे के साथ शीतलहर के आसार हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे चला गया है, जिससे शीतलहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विज्ञानी ने अगले 48 घंटों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई है।

इस तरह, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है, और तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है।

