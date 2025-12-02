फटाफट पढ़ें:

गुरदासपुर में बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया

पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले की योजना नाकाम

अमन पन्नू और नेटवर्क ने साजिश रची

नवीन, कुश, हरगुण और विजय गिरफ्तार किए गए

डीआईजी और DGP ने सुरक्षा पर जोर दिया

Punjab News : डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप सिंह गोयल ने प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से एक बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल पकड़ा गया है, जिसने 25 तारीख को गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक किया था और 30 तारीख को दूसरा हमला करने की साजिश रची थी.

इससे पहले कि मॉड्यूल अपना हमला कर पाता, पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मॉड्यूल के दो सदस्यों को आज सुबह मुठभेड़ में घायल अवस्था में पकड़ा गया. इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है.

अमन पन्नू के नेटवर्क की पुलिस हमले की साजिश

आईएसआई के आदेश पर पुलिस स्टेशनों पर हमले की साजिश रची जा रही थी. इस मॉड्यूल का संचालन शहजाद भट्टी, जीशान अख्तर और अमेरिका में रहने वाले अमन पन्नू संचालित कर रहा था. अमन पन्नू अमेरिका से विशेष रूप से मॉड्यूल तैयार कर रहा था, जिसका उद्देश्य भारत के पुलिस स्टेशनों पर हमले करवाना था. जानकारी के अनुसार जीशान अख्तर पहले भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल रह चुका है.

दोनों के पास से ग्रेनेड बरामद

पहले गुरदित और प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नवीन और कुश के नाम सामने आए जिनको आज सुबह गुरदासपुर-मुकेरियां रोड पर रोके जाने पर उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई. जवाबी कार्रवाई में दोनों जख्मी हुए और गिरफ्तार कर लिए गए, उनके पास से एक ग्रेनेड भी बरामद हुआ. हरगुण मोगा का रहने वाला और विजय, मध्य प्रदेश निवासी भी पकड़ा गया, जिसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया. इस कार्रवाई में दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने संयुक्त सहयोग दिया.

ग्रेनेड अटैक की पुष्टि FSL रिपोर्ट के बाद

डीआईजी ने कहा कि किसी भी घटना को तुरंत ग्रेनेड अटैक कहना सही नहीं है, सही जानकारी FSL रिपोर्ट के बाद ही दी जाती है. आरोपियों को विदेश भेजकर आतंक से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और ISI पंजाब के युवाओं को निशाना बना रही है. इंटरपोल की मदद से विदेश में बैठे आरोपियों को भी जल्द भारत लाया जाएगा. साइबर अपराध रोकने के लिए छोटी राशि फ्रीज़िंग, लोक अदालत के त्वरित समाधान और स्कूल-कॉलेजों में साइबर जागरूकता एंबेसडर बनाए जा रहे हैं. DGP ने बैंक की लापरवाही की जिम्मेदारी तय करने और नागरिकों को सतर्क रहने का संदेश दिया.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप