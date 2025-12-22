Uttar Pradesh

माघ मेला 2026 : संगम तट पर मेला शुरू होने से पहले भीड़ उमड़ी, जीटी जवाहर चौराहे पर जाम

Ajay Yadav22 December 2025 - 3:37 PM
1 minute read
Magh Mela 2026 :
Magh Mela 2026 : माघ मेला 2026 तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होगा, लेकिन मेला शुरू होने से 11 दिन पहले रविवार को बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज संगम तट पहुंच गए. उन्होंने यहां पूरे दिन फुर्सत के पल बिताए. गंगा स्नान किया और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए.

माघ मेला करीब आने के साथ ही संगम के आसपास काम तेज हो गया है. रविवार को छुट्टी का दिन था और सुबह-सुबह स्नान के लिए लोग पहुंचने लगे. दोपहर करीब 12 बजे आम शहरवासी भी संगम की ओर बढ़ने लगे और धीरे-धीरे भीड़ बढ़ गई. वहीं कुछ लोगों ने संगम में स्नान किया, तो कई ने गंगा जल को माथे पर लगाकर रेत पर आराम से बैठकर समय बिताया.

अल्लापुर परिवार ने संगम दर्शन किए

अल्लापुर से परिवार सहित संगम पहुंचे रमाशंकर पांडेय ने बताया कि पिछले महाकुम्भ में इतनी भीड़ थी कि मेले में आ पाना मुश्किल था. इस बार प्रचार-प्रसार खूब हो रहा है, इसलिए सोचा जनवरी में आना न हो पाए तो पहले ही देख लिया जाए. हालांकि अभी तैयारी अधूरी है, लेकिन मौसम अच्छा है और रविवार होने के कारण कहीं और जाने से बजाय संगम आना बेहतर लगा. दर्शन और पूजन कर लिए हैं और अब बस घूम रहे हैं.

विदेशी मेहमान और बच्चों की ऊंट सवारी

वहीं, शिवकुटी से आए युवक विक्रम और सुनील विदेशी मेहमानों को दाने खिलाकर तस्वीरें ले रहे थे ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया जा सके. बच्चे ऊंट की सवारी का आनंद ले रहे थे, जिसका एक चक्कर 70 रुपये में था.

बता दें कि भीड़ इतनी बढ़ गई कि दोपहर एक बजे के बाद से ही जीटी जवाहर चौराहे पर जाम लग गया. वाहन संगम की ओर जा रहे थे. जिससे सिविल लाइंस और झुंसी की तरफ से आने वाले वाहनों पर भी दबाव बढ़ गया और जाम की स्थिति बन गई. यह स्थिति शाम तक जारी रही. पुलिस कर्मियों ने मशक्कत कर धीरे-धीरे एक-एक वाहन को निकालवाया.

