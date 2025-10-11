Madhya Pradeshराज्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा: न्याय हर नागरिक का हक, डिजिटल युग में भी कोई नहीं रहेगा वंचित

Amzad Khan11 October 2025 - 9:50 PM
2 minutes read
Justice for Every Citizen
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का दीप प्रज्ज्वलित करते हुए, न्याय प्रणाली और डिजिटल न्याय पर विचार-विमर्श के दौरान

Justice for Every Citizen : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी “इवोल्विंग होराइजन्स: नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनोवेशन IN COMMERCIAL AND ARBITRATION LAW IN THE DIGITAL WORLD” का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया. डॉ. यादव ने कहा कि न्याय, जीवन, भोजन और स्वास्थ्य हर नागरिक का मौलिक अधिकार हैं. लोक कल्याणकारी राज्य का पहला दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि न्याय और सुशासन न केवल समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं, बल्कि शासन को जवाबदेह भी बनाते हैं.

समानता और पारदर्शिता न्यायपालिका की आत्मा

मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका की मूल आत्मा के रूप में समानता, पारदर्शिता, विनम्रता और समय पर न्याय की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत में न्याय की प्राचीन परंपरा रही है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास जारी है.

संगोष्ठी में विशेषज्ञों की भागीदारी

संगोष्ठी में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति, देश-विदेश से आए विधि विशेषज्ञ, न्यायविद और न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने उनके योगदान और भागीदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में न्याय प्रणाली पर विचार-विमर्श नई उम्मीद और प्रेरणा देता है.

न्याय प्रणाली को सुलभ और प्रभावी बनाने के प्रयास

डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार न्याय प्रणाली को सुलभ, सरल और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

  • राज्य में प्रादेशिक और जिला न्यायालयों की सुदृढ़ स्थापना
  • ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था, ताकि आम नागरिक को नजदीकी क्षेत्र में ही न्याय मिल सके

भारतीय न्याय परंपरा और सम्राट वीर विक्रमादित्य का योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है. सम्राट वीर विक्रमादित्य ने अपने बाल्यकाल से ही देश में न्याय की व्यवस्था की थी और आज हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं.

न्यायिक नवाचार और डिजिटल न्याय प्रणाली

संगोष्ठी में न्यायिक नवाचार, विधिक सुधार और डिजिटल न्याय प्रणाली पर विचार-विमर्श हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारों के साथ-साथ दायित्वों का पालन भी आवश्यक है. डॉ. मोहन यादव ने भरोसा दिलाया कि हर नागरिक को सुगमता से और जल्द न्याय मिलेगा, और सरकार इसके लिए निरंतर कदम उठा रही है.

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा विक्रमादित्य विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बल्कि संस्कृति ज्ञान और आत्मगौरव का प्रतीक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan11 October 2025 - 9:50 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of योगी सरकार का दलित परिवार को बड़ा भरोसा, हरिओम बाल्मिकी के हत्यारों के लिए अब कोई राहत नहीं

योगी सरकार का दलित परिवार को बड़ा भरोसा, हरिओम बाल्मिकी के हत्यारों के लिए अब कोई राहत नहीं

11 October 2025 - 10:17 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार और आठ पिस्तौल बरामद

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार और आठ पिस्तौल बरामद

11 October 2025 - 8:38 PM
Photo of भगवंत सिंह मान ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की कड़ी निंदा की, भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता पर लगाया आरोप

भगवंत सिंह मान ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की कड़ी निंदा की, भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता पर लगाया आरोप

11 October 2025 - 7:55 PM
Photo of गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस पर बड़ी पहल – हरजोत बैंस ने मांगी श्री आनंदपुर साहिब के लिए अतिरिक्त रेल सेवाएं

गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस पर बड़ी पहल – हरजोत बैंस ने मांगी श्री आनंदपुर साहिब के लिए अतिरिक्त रेल सेवाएं

11 October 2025 - 7:37 PM
Photo of गुजरात के बोटाद यार्ड में किसानों से हो रही चोरी, राजू करपड़ा की हिम्मत भरी मुहिम ने खोला राज

गुजरात के बोटाद यार्ड में किसानों से हो रही चोरी, राजू करपड़ा की हिम्मत भरी मुहिम ने खोला राज

11 October 2025 - 5:44 PM
Photo of अनिल यादव बने कांग्रेस टैलेंट हंट के सह-कोऑर्डिनेटर, युवाओं के लिए राजनीति में नया अवसर

अनिल यादव बने कांग्रेस टैलेंट हंट के सह-कोऑर्डिनेटर, युवाओं के लिए राजनीति में नया अवसर

11 October 2025 - 5:30 PM
Photo of पंजाब में नशों के खिलाफ बड़ी वारदात: 75 तस्कर गिरफ्तार, 2.2 किलो हेरोइन जब्त

पंजाब में नशों के खिलाफ बड़ी वारदात: 75 तस्कर गिरफ्तार, 2.2 किलो हेरोइन जब्त

11 October 2025 - 3:37 PM
Photo of Disha Ramlila Moscow Ayodhya 2025: अयोध्या में जगमगाएगा रूस का जज्बा, ‘दिशा रामलीला मॉस्को’ पेश करेगी श्रीराम भक्ति की अमर गाथा

Disha Ramlila Moscow Ayodhya 2025: अयोध्या में जगमगाएगा रूस का जज्बा, ‘दिशा रामलीला मॉस्को’ पेश करेगी श्रीराम भक्ति की अमर गाथा

11 October 2025 - 1:59 PM
Photo of मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा विक्रमादित्य विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बल्कि संस्कृति ज्ञान और आत्मगौरव का प्रतीक

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा विक्रमादित्य विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बल्कि संस्कृति ज्ञान और आत्मगौरव का प्रतीक

11 October 2025 - 10:26 AM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वादा और अशोक चौधरी की सच्चाई का बयान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वादा और अशोक चौधरी की सच्चाई का बयान

10 October 2025 - 12:46 PM
Back to top button