फटाफट पढ़ें:

* लुधियाना पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार।

* अंकुर और साथी हिरासत में, शुभम की तलाश।

* शादी में दो गैंगस्टर आमने-सामने आए।

* फायरिंग में दो की मौत, कई लोग बचे।

* कई वीआईपी और पुलिस भी मौके पर थे

Bath Castle firing : पंजाब की लुधियाना पुलिस ने बाथ कैसल फायरिंग मामले में गैंगस्टर अंकुर और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है. इस गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने की. उन्होंने बताया कि एक अन्य फायरिंग मामले में शामिल शुभम मोटा और उसके साथियों की तलाश जारी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

शनिवार रात पक्खोवाल रोड स्थित बाथ कैसल पैलेस में एक शादी समारोह के दौरान दो गैंगस्टर समूह आमने-सामने आ गए और दोनों ओर से अंधाधुंध क्रॉस फायरिंग हुई. करीब 20-25 राउंड फायरिंग के दौरान दो लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक दुल्हे का दोस्त और दूसरी व्यक्ति दुल्हन की मौसी बताई जा रही है. घटना के समय समारोह में कई वीआईपी नेता और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे. लोग, बच्चों सहित, टेबलों के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने में सफल रहे.

