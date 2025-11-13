Jharkhandराज्य

झारखंड स्थापना दिवस: 25वीं वर्षगाठ को यादगार बनाने का निर्णय, आयोजित किए जाएंगे दो दिवसीय विशेष महोत्सव

13 November 2025
Jharkhand Foundation Day

Ranchi : इस वर्ष 15 नवम्बर को झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। ऐतिहासिक अवसर पर राज्य सरकार द्वारा ‘रजत जयंती’ वर्ष को भव्य और यादगार बनाने का निर्णय लिया है। इस के मध्य नजर आज सूचना भवन सभागार में एग्जीबिशन और इमर्सिव ज़ोन के नोडल पदाधिकारी सह कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आज एक विशेष समन्वय बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले दो दिवसीय महोत्सव के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

दो दिवसीय महोत्सव का आयोजन                                                                                        

राज्य स्थापना दिवस 2025 के अवसर पर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 15 और 16 नवम्बर को दो दिवसीय विशेष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में झारखंड के सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आगंतुकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।

बिरसा मुंडा और दिशोम गुरु जी की जीवनी पर होगी प्रदर्शनी

महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और ‘दिशोम गुरु’ शिबू सोरेन जी कि जीवनी पर आधारित विशेष प्रदर्शनी होगी, जो झारखंड के इतिहास और संघर्ष को जीवंत करेगी। इसके साथ ही, एक इमर्सिव ज़ोन भी बनाया जाएगा, जहां विभिन्न विषयों पर फिल्में और जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

आम जनों के लिए रखी गई विस्तृत जानकारी

इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी आम जनों के लिए रखी गई है जिसका लाभ महोत्सव परिसर में घूमते हुए लिए जा सकेंगे। यह महोत्सव आम जनों को झारखंड के अतीत का दर्शन कराएगा और साथ ही भविष्य की आशाओं और कल्पनाओं से जोड़ेगा।

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधी

बैठक में उपस्थित रहे पर्यटन विभाग के उपनिदेशक श्री राजीव कुमार,  सहायक निदेशक ईशा खंडेलवाल , डॉ.असीम कुमार और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने  भाग लिया।

13 November 2025
