जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

Amzad Khan25 October 2025 - 2:23 PM
Jewar Airport
जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण 3,300 एकड़ में जल्द होगा लोकार्पित

Delhi NCR : भारत के आगामी सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुल 6,700 एकड़ में से 3,300 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट का पहला चरण शुरू किया जाएगा, जबकि शेष 5,100 एकड़ भूमि अगले तीन माह में अधिग्रहीत की जाएगी।

भूमि और निर्माण लागत:-
भूमि खरीद पर लगभग ₹5,000 करोड़ खर्च किए गए हैं, जबकि एयरपोर्ट का निर्माण ₹7,000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। फिलहाल 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं बाकि के बचे कार्य 10 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

प्रारंभिक सुविधाएं:-
लोकार्पित हिस्से में एयरपोर्ट एक रनवे के साथ क्रियाशील होगा। प्रारंभ में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी और प्रतिदिन औसतन 150 उड़ानें संचालित होंगी। हालांकि यात्रियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुँचने पर दूसरे रनवे का निर्माण शुरू किया जाएगा। प्रारंभिक दोनों रनवे 7 करोड़ यात्रियों को सेवित करेंगे।

भविष्य का स्वरूप:-
जेवर एयरपोर्ट का पूरा स्वरूप तैयार होने पर यह 5 रनवे और कुल 11,750 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। पूर्ण रूप में एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता 30 करोड़ यात्री होगी, जो इसे भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक बनाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए एयर ट्रैफिक को कम करेगा और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक नया हब तैयार करेगा।

