पिथमपुर केमिकल फैक्टरी में गैस रिसाव हादसा, तीन कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

Anup Tiwari7 September 2025 - 11:21 PM
गैस रिसाव से तीन कर्मचारियों की मौत

Chemical Factory Accident : पीथमपुर स्थित एक केमिकल कंपनी में रविवार देर रात एक गंभीर हादसे में तीन कर्मचारियों की जान चली गई. टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के कई घंटे बाद जब शव इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचे, तब हादसे की जानकारी सामने आई.

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना इंडोरामा क्षेत्र में स्थित सागर श्री आइल फैक्ट्री में हुई. मृतक कर्मचारियों की पहचान सुशील, दीपक और जगदीश के रूप में हुई है. तीनों श्रमिक फैक्ट्री में टैंक की सफाई का कार्य कर रहे थे, तभी वे जहरीली गैस की चपेट में आ गए.

रास्ते में तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सबसे पहले एक कर्मचारी बेहोश हुआ था. उसे बचाने के लिए दो अन्य कर्मचारी टैंक में उतरे, लेकिन वे भी गैस के प्रभाव से बेहाल हो गए. सभी को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में इंदौर रैफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही तीनों की मौत हो गई.

चौंकाने वाली बात यह रही कि फैक्ट्री प्रबंधन ने हादसे की जानकारी पुलिस से कई घंटों तक छिपाई रखी. जब मृतकों के शव एमवाय अस्पताल लाए गए, तभी प्रशासन को इसकी सूचना मिली.

पुलिस टीम पहुंची, जांच शुरू

एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम फैक्ट्री पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की गई है. यह जांचा जा रहा है कि क्या टैंक की सफाई के दौरान कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए गए थे या नहीं. यदि किसी तरह की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक श्रमिकों के परिजनों में शोक की लहर है, वहीं फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

