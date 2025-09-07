विदेश

बोको हराम की हिंसा से कांपा नाइजीरिया, बोर्नो में गांव को बनाया निशाना, 60 लोगों की मौत

Anup Tiwari7 September 2025 - 10:34 PM
1 minute read
Nigeria Terror Attack
नाइजीरिया में बोको हराम का आतंक

Nigeria Terror Attack : नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में स्थित बामा क्षेत्र के दारुल जमाल गांव में शुक्रवार रात आतंकवादी संगठन बोको हराम के एक समूह ने घातक हमला किया, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई. इस हमले में दर्जनभर से अधिक मकान आग की लपटों में जल गए, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया. सुरक्षा कारणों से 100 से अधिक निवासी गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर गए हैं.

लोगों को आवश्यक सामग्री सुनिश्चित करने का दिया भरोसा

बोर्नो राज्य के गवर्नर बाबागाना जुलुम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल अपने घरों में ही रहें. साथ ही उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और भोजन व अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिया.

पश्चिमी शिक्षा का विरोधी है जमातु अहलिस सुन्ना लिद्दावती वल-जिहाद

विशेषज्ञों के अनुसार, इस हमले के पीछे बोको हराम के एक गुट जमातु अहलिस सुन्ना लिद्दावती वल-जिहाद का हाथ है. यह संगठन 2009 से पश्चिमी शिक्षा के विरोध में हथियारबंद संघर्ष छेड़े हुए है और इस्लामी कानून को लागू करने का प्रयास कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, इस संघर्ष ने नाइजर सहित नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी पड़ोसी क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है. अब तक इस हिंसा में लगभग 35,000 नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि 20 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं.

यह भी पढ़ें : सिरोही में भारी बारिश: माउंट आबू मार्ग बंद, जवाई पुल हुआ क्षतिग्रस्त

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari7 September 2025 - 10:34 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अमेरिका में मिनियापोलिस एयरपोर्ट के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, सभी सवारों की मौत

अमेरिका में मिनियापोलिस एयरपोर्ट के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, सभी सवारों की मौत

7 September 2025 - 12:22 PM
Photo of बलूचिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट से मची तबाही, बीएनपी रैली बनी निशाना

बलूचिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट से मची तबाही, बीएनपी रैली बनी निशाना

3 September 2025 - 3:58 PM
Photo of सूडान में भारी बारिश से भूस्खलन, अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, राहत कार्य जारी

सूडान में भारी बारिश से भूस्खलन, अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, राहत कार्य जारी

2 September 2025 - 9:33 AM
Photo of अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप, 6.3 तीव्रता के झटके से 9 की मौत, कई घायल

अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप, 6.3 तीव्रता के झटके से 9 की मौत, कई घायल

1 September 2025 - 7:55 AM
Photo of इजरायल के हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री की मौत, कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी मारे गए

इजरायल के हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री की मौत, कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी मारे गए

30 August 2025 - 10:30 PM
Photo of पीएम मोदी ने जापान के प्रांत गवर्नरों से की मुलाकात, विकास और साझेदारी पर हुई चर्चा

पीएम मोदी ने जापान के प्रांत गवर्नरों से की मुलाकात, विकास और साझेदारी पर हुई चर्चा

30 August 2025 - 11:22 AM
Photo of एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर अमेरिका में बदलाव की तैयारियां, भारतीय आईटी पेशेवरों की बढ़ी चिंता

एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर अमेरिका में बदलाव की तैयारियां, भारतीय आईटी पेशेवरों की बढ़ी चिंता

27 August 2025 - 9:29 PM
Photo of इमरान खान के करीबी नेताओं को अदालत ने सुनाई सजा, PTI ने फैसले को बताया साजिश

इमरान खान के करीबी नेताओं को अदालत ने सुनाई सजा, PTI ने फैसले को बताया साजिश

25 August 2025 - 9:27 PM
Photo of ‘चीन खरीद रहा सबसे ज्यादा तेल, भारत LNG भी…’, रूस में अमेरिकी टैरिफ पर एस जयशंकर की प्रतिक्रिया

‘चीन खरीद रहा सबसे ज्यादा तेल, भारत LNG भी…’, रूस में अमेरिकी टैरिफ पर एस जयशंकर की प्रतिक्रिया

21 August 2025 - 6:10 PM
Photo of ‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

15 August 2025 - 8:04 PM
Back to top button