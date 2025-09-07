Nigeria Terror Attack : नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में स्थित बामा क्षेत्र के दारुल जमाल गांव में शुक्रवार रात आतंकवादी संगठन बोको हराम के एक समूह ने घातक हमला किया, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई. इस हमले में दर्जनभर से अधिक मकान आग की लपटों में जल गए, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया. सुरक्षा कारणों से 100 से अधिक निवासी गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर गए हैं.

लोगों को आवश्यक सामग्री सुनिश्चित करने का दिया भरोसा

बोर्नो राज्य के गवर्नर बाबागाना जुलुम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल अपने घरों में ही रहें. साथ ही उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और भोजन व अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिया.

पश्चिमी शिक्षा का विरोधी है जमातु अहलिस सुन्ना लिद्दावती वल-जिहाद

विशेषज्ञों के अनुसार, इस हमले के पीछे बोको हराम के एक गुट जमातु अहलिस सुन्ना लिद्दावती वल-जिहाद का हाथ है. यह संगठन 2009 से पश्चिमी शिक्षा के विरोध में हथियारबंद संघर्ष छेड़े हुए है और इस्लामी कानून को लागू करने का प्रयास कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, इस संघर्ष ने नाइजर सहित नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी पड़ोसी क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है. अब तक इस हिंसा में लगभग 35,000 नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि 20 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं.

यह भी पढ़ें : सिरोही में भारी बारिश: माउंट आबू मार्ग बंद, जवाई पुल हुआ क्षतिग्रस्त

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप