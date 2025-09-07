Rajasthan Rains : राजस्थान के सिरोही जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिले के 15 से अधिक बांधों में पानी ओवरफ्लो हो चुका है. भारी वर्षा के चलते आबूरोड से माउंट आबू जाने वाला मार्ग भी टूट गया है, जिससे पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह बाधित हो गई हैं. प्रशासन ने पर्यटकों से फिलहाल माउंट आबू की यात्रा न करने की अपील की है.

जवाई पुल में आई दरारें, यातायात पर असर

लगातार बारिश के चलते जवाई पुल की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है. रविवार को जिला कलेक्टर ने स्वयं मौके पर जाकर पुल का निरीक्षण किया और पाया कि संरचना में कई जगह दरारें और नुकसान के निशान हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रैफिक को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही सुनिश्चित करने और पुल की मरम्मत को प्राथमिकता देने की बात कही है.

सड़क धंसी, पहाड़ी मार्गों पर भारी अवरोध

माउंट आबू की ओर जाने वाले मार्ग पर भीषण नुकसान हुआ है. बीस नंबर पिलर के पास सड़क का एक हिस्सा बह गया है, वहीं झरडिया झरने के पास एक विशालकाय चट्टान सड़क पर गिर गई है. प्रशासन ने जोखिम वाले स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए हैं और यात्रियों से सतर्कता बरतने को कहा है.

पर्यटकों की आवाजाही पर रोक, रात 8 बजे के बाद प्रवेश निषेध

गुजरात से बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों के कारण माउंट आबू में हालात और भी जटिल हो गए हैं. सड़क के टूटे हिस्सों और एकतरफ़ा ट्रैफिक के कारण लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है. एसडीएम अंशु प्रिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि रात 8 बजे के बाद माउंट आबू की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी. सिर्फ स्थानीय निवासियों और आवश्यक वस्तुएं लाने वाले छोटे वाहनों को ही जाने दिया जाएगा.

सिरोही में मकान गिरा, हादसे से बाल-बाल बचे लोग

सिरोही शहर के राठौड़ लाइन क्षेत्र में एक पुराना, जर्जर मकान लगातार बारिश के कारण भरभरा कर गिर गया. जोरदार आवाज के साथ गिरा यह मकान लंबे समय से बंद था और बारिश के पानी से इसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थीं. हादसे में दो मोटरसाइकिलें मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गईं. सौभाग्यवश, कोई व्यक्ति हादसे की चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई.

मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने राहत दलों को सतर्क किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

