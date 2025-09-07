राष्ट्रीय

बलात्कार मामले में सजा काट रहे प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला नया काम, करेंगे लाइब्रेरी क्लर्क की ड्यूटी

Anup Tiwari7 September 2025 - 6:41 PM
2 minutes read
Prajwal Revanna Case
जेल में लाइब्रेरी क्लर्क की ड्यूटी करेंगे प्रज्वल

हाइलाइट्स :-

  • प्रज्वल रेवन्ना को जेल में लाइब्रेरी क्लर्क की ड्यूटी.
  • रोजाना मिलेंगे 522 रूपए.
  • कोर्ट पेशियों के कारण ड्यूटी सीमित.

Prajwal Revanna Case : बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना अब परप्पन अग्रहारा जेल में लाइब्रेरी क्लर्क के रूप में काम करेंगे. इस काम के लिए उन्हें प्रतिदिन 522 रुपये की मजदूरी दी जाएगी. वे जेल में अन्य कैदियों को पुस्तकें जारी करेंगे और उनके रिकॉर्ड भी बनाएंगे, इस बात की जानकारी जेल अधिकारियों ने दी.

प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी(एस) के संस्थापक एच.डी. देवगौड़ा के पोते और वरिष्ठ नेता एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं. एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बलात्कार के एक मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

जेल कैदियों के लिए श्रम करना अनिवार्य

एक जेल अधिकारी के अनुसार, यदि वे तय किए गए कार्यों को पूरा करते हैं, तो उन्हें हर दिन के लिए 522 रुपये का भुगतान किया जाएगा. जेल नियमों के तहत उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों के लिए कोई न कोई श्रम करना जरूरी होता है. अधिकारी ने बताया कि कैदियों को काम उनकी योग्यता और इच्छा के अनुसार दिया जाता है और आमतौर पर महीने में कम से कम 12 दिन यानी सप्ताह में लगभग तीन दिन काम करना अनिवार्य होता है.

एक दिन का काम कर चुके हैं प्रज्वल

रेवन्ना ने लाइब्रेरी में एक दिन का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन उनकी ड्यूटी फिलहाल सीमित है क्योंकि उन्हें अदालती सुनवाइयों और वकीलों से मिलने के लिए समय निकालना पड़ता है. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने जेल में प्रशासनिक काम में रुचि दिखाई थी, लेकिन उन्हें पुस्तकालय का काम सौंपा गया.

बलात्कार का आरोप, सजा सुनते ही अदालत में रो पड़े थे प्रज्वल

प्रज्वल रेवन्ना पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के चार मामले दर्ज हैं. 1 अगस्त को उन्हें एक 48 वर्षीय महिला के साथ दो बार बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था. यह महिला उनके हासन स्थित फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत थी. आरोपी ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था.

सजा सुनाए जाने के बाद रेवन्ना अदालत में रो पड़े और कहा कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाली महिलाएं जानबूझकर अभियोजन पक्ष द्वारा लाई गई थीं. इस मामले में उन्हें उम्रकैद के साथ-साथ 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा भी दी गई है.

यह भी पढ़ें : गणेश महोत्सव में अश्लीलता का तड़का, MP में सांस्कृतिक कार्यक्रम बना विवाद का कारण

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari7 September 2025 - 6:41 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली दंगे केस: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम, लंबी हिरासत का दिया हवाला

दिल्ली दंगे केस: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम, लंबी हिरासत का दिया हवाला

6 September 2025 - 10:44 PM
Photo of पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से की बातचीत, यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से की बातचीत, यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

6 September 2025 - 9:53 PM
Photo of डोनाल्ड ट्रंप के नरम तेवर पर पीएम मोदी ने किया दोस्ताना पोस्ट, भावनाओं की सराहना की

डोनाल्ड ट्रंप के नरम तेवर पर पीएम मोदी ने किया दोस्ताना पोस्ट, भावनाओं की सराहना की

6 September 2025 - 12:20 PM
Photo of PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर

PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर

6 September 2025 - 9:41 AM
Photo of भारत-अमेरिका रिश्ते पर बोले ट्रंप, मोदी हमेशा रहेंगे…, कुछ फैसलों से नाखुश

भारत-अमेरिका रिश्ते पर बोले ट्रंप, मोदी हमेशा रहेंगे…, कुछ फैसलों से नाखुश

6 September 2025 - 8:39 AM
Photo of कांग्रेस के बिहार-बीड़ी पोस्ट पर सियासी विवाद: NDA नेताओं ने दिया करारा जवाब, कांग्रेस ने डिलीट किया पोस्ट

कांग्रेस के बिहार-बीड़ी पोस्ट पर सियासी विवाद: NDA नेताओं ने दिया करारा जवाब, कांग्रेस ने डिलीट किया पोस्ट

5 September 2025 - 2:11 PM
Photo of शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

5 September 2025 - 12:25 PM
Photo of संयुक्त राष्ट्र में भारत का संदेश, यूक्रेन में निर्दोषों की मौत अस्वीकार्य

संयुक्त राष्ट्र में भारत का संदेश, यूक्रेन में निर्दोषों की मौत अस्वीकार्य

5 September 2025 - 10:05 AM
Photo of GST का नया झटका या राहत? अब सिर्फ 2 दरें – जानिए किन चीजों पर टैक्स पूरी तरह खत्म

GST का नया झटका या राहत? अब सिर्फ 2 दरें – जानिए किन चीजों पर टैक्स पूरी तरह खत्म

4 September 2025 - 1:17 PM
Photo of SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अग्रिम जमानत सिर्फ प्रथम दृष्टया आधारहीन मामलों में ही संभव

SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अग्रिम जमानत सिर्फ प्रथम दृष्टया आधारहीन मामलों में ही संभव

3 September 2025 - 10:40 PM
Back to top button